经济界预测中国大举基建促复苏

中国政府将于本周五发布第一季度经济数据。经济学家预计中国经济将大幅收缩。日本企业集团日立(Hitachi)预计，随着中国政府努力推动经济从新型冠状病毒疫情中复苏，中国将出现一波基建支出潮。

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据英国金融时报今天报道说，日立预计中国将出现一波基建支出潮。日立表示其在华电梯工厂已经复产，并预计随着各个城市解除封锁，中国建筑行业将出现反弹。该集团表示其在中国的电梯工厂已恢复生产，并预计随着各个城市解除封锁，建筑行业将出现反弹。日立从事众多制造业务，包括核电站、高铁等。

据日立集团铁路和交通业务主管阿利斯泰尔•多默(Alistair Dormer)表示：“这些情况要求各地政府切实让劳动力返岗，因此基建支出将会上升。所有迹象均表明中国正在全速前进。”

作为第一个受到新冠病毒侵袭的国家，中国为摆脱封锁所做的努力受到了各国政府、企业和投资者的密切关注。上周武汉市正式结束了长达两个多月的隔离，这座拥有1100万人口的城市是疫情最早爆发的地方。

报道称，中国政府将于本周五发布第一季度经济数据。经济学家预计中国经济将大幅收缩。

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