网曝广州有拒非裔入店 非洲不满发酵引关注

非洲多国旅居中国广州的侨民反映，因新冠肺炎疫情遭到歧视待遇。中国外交部今天虽声称歧视零容忍，但一段在微博广传不准黑人进入速食店的影片，显示非洲人在中国遭到歧视并非空穴来风。随着中国新增新冠病毒确诊人数呈上升趋势，其中大部分是境外输入病例。出于对境外输入引发新一轮感染的担忧，中国努力遏制新病例输入国内，仇外情绪也日益增长。纽约时报今天引据报道z，最严重的情况出现在广州。

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据纽约时报今天报道称，中国境外输入病例增加，对非裔人士歧视引发担忧。

据中国卫健委，周日中国大陆新增确诊病例108例，其中98例为境外输入病例，10例本土病例来自黑龙江（七例）和广东（三例）；新增死亡病例两例，均来自湖北；新增无症状感染者61例。目前中国累计报告确诊病例82160例，3341人死亡。官方数据显示，中国新增新冠病毒确诊人数呈上升趋势，其中大部分是境外输入病例。出于对境外输入引发新一轮感染的担忧，中国已禁止几乎所有外国人进入中国，并大幅减少了国际航班的数量，甚至使中国公民回国也变得异常困难。而随着中国努力遏制新病例输入国内，仇外情绪也日益增长。据报道，最严重的情况出现在广州。

报道称，生活在广州的非洲商人和学生表示，他们面临着广泛的种族歧视，包括被赶出公寓、被迫露宿街头等情况。此前，经常光顾广州一家餐厅的五名尼日利亚人的新冠病毒检测呈阳性。

非洲各国政府对广州出现歧视与虐待非洲人的行为发出抗议。加纳外交部长雪莉·阿约科·博奇韦召见了中国驻加纳大使，要求北京严肃对待她所称的“对加纳人和其他非洲国家公民的非人道待遇”。周六，非洲联盟委员会主席穆萨·法基·穆罕默德与中国驻非盟大使会晤，表达了他对生活在广州非洲人士的关注。

该报称，美国国务院还警告游客，广州当局正在针对非裔人士进行强制病毒检测和隔离检疫。美国建议，非裔美国人和任何认为他们可能因为与非洲人接触而受到检视的人，应避免前往广州。

据中央社今天报道说，黑人遭速食店禁入，在中国受歧视非空穴来风。非洲多国旅居中国广州的侨民反映，因新冠肺炎疫情遭到歧视待遇。

中国外交部今天虽声称歧视零容忍，但一段在微博广传不准黑人进入速食店的影片，显示非洲人在中国遭到歧视并非空穴来风。

广州市近日境外移入疫情升高，频传非裔人士在当地遭到警察及民众的歧视对待，已引发非洲多国抗议的外交风波。据暱称“假装在B612”的中国网友在微博公布的影片，疑似广州市的某家麦当劳，发布不允许黑人光临的通知。

该报道说，麦当劳中国公司事后在影片下方回复说：“亲爱的博主，麦当劳获悉后立即展开调查。对这家餐厅给顾客造成困扰与不安，我们深感抱歉。该餐厅被责令立即停止相关操作”。据回复指出，麦当劳中国“坚决反对任何针对特定人群的差异性做法，对歧视性言行零容忍。为进一步加强教育，该餐厅已于4月12日下午停业半天并进行相关培训，防止此类事件再次发生”。

消息报道以及麦当劳回覆均没有确指涉事麦当劳所在街区。

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