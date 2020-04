美委员九问华春莹自由何在欲见9人皆无影华续怼美国

中国外交部发言人华春莹日前在推特发帖,响应美国国务院发言人的说法指,欢迎到中国与街头任何人士交谈,享受自由;言论在网上引起争议,美国联邦通讯委员会委员卡尔亦在推特回应,要求见武汉疫情发哨人艾芬医生以至因谈论疫情而失联失言等九名中国公民,惟华春莹事隔三天,仍未回应,只是另再发文,暗中揶揄美国成为感染和死于武汉肺炎最多人的国家,在强调中国已控制疫情后说,「来吧,美国要健康啊!」(Come on and stay strong the US!)

共和党籍的卡尔在美国时间10日在其个人推特上针对华春莹的说法连发九帖,他在第一条推文说,「太好了,我想跟艾芬医生聊聊,她在武汉中央医院服务,并尝试就(武汉肺炎)病毒发警。你能解除她被消失(un-disappear)的状况,好让我们谈谈吗?」

接着,卡尔陆续点名要见博客陈秋实和方斌、公民记者李泽华;最近获证实被查的红二代任志强、烈士李文亮医生(记者按:李已故)、法学教授许章润、许志永及武汉协和医院的谢琳卡等因曝光和评论武汉疫情而失联或失言人士,并在每一帖文都问一次:「你能解除他被消失(un-disappear)的状况,好让我们谈谈吗?」卡尔最后发帖,诘问华春莹:「你的邀请还算数吗?还是像其他在中国的东西一样,突然消失不见了?」卡尔的推文广被转发和「赞赏」,每条推文都有八、九千个「赞赏」,但回应则每条只有双位数。

在卡尔发推后接下来的三天,华春莹对此完全不作回应。不过,反而有网民代答,有人以英文称,艾芬医生已澄清,指她失踪是误传,可在微博上与她谈;又有人用中文回话,说艾芬医生要为病人服务,没空和美国政客废话。卡尔则于12日暗喻回应者是「中国五毛」地说:「感谢共产政权拨出部分宣传经费(作出回应)。我祝愿艾芬医生安全,希望她早日被释放。」

华春莹:中国已控制疫情美国快点

相反,华春莹在卡尔发出暗喻的同日,亦是美国成为最多人感染和死于武汉肺炎的时候,在其推特上连发三个推文,暗中揶揄美国的抗疫和抗疫工作。她以「新型冠状病毒」为标志指出,中国以公开、透明和负责任的态度回应,并在两个月内控制了疫情。她续称,美国在1月初已接获通知,美国专家亦于当月月底访华,并在2月2日起对华封关,「可惜,两个月过去了,美国成了最多人感染和死亡的地方」。

她最后说,中国有14亿人,国土面积960万平方米,仍能控制疫情,「美国加油,要健康啊!」(China with 1.4 billion population…… has contained the epidemic. Come on and stay strong the US!)美国至今有超过55万人染疫,二万二千多人死亡,是全球感染和死亡人数最多的国家。

这三条推文各有三百至五百条回应,数百次转发和三千至四千个「赞赏」,其赞赏数字虽比卡尔的帖文少一半,但回应者则较多,且多是赞扬华春莹够硬气、「牛逼」,以及中国人团结,直指美国行政不行,以致疫症爆发;更有网民藉此再传武汉肺炎病毒源于美国。只有少数网民反指责中国隐瞒,以致国民死于疫症。

中美两国因武汉肺炎疫情互打宣传战,已由网民扩展至官员,包括外交部发言人,香港有评论员谑称外交部为「嗌交部」(「嗌」的广东音与「外」相近,但「嗌交」合起来是指「吵架」)。

