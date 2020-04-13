艾芬失联两周 记者无疆界寻人

总部位于巴黎的无国界记者组织(RSF)呼吁中国政府尽快说明艾芬医生的近况，这位新冠疫情吹哨人接受媒体采访批评中国政府审查相关信息之后，已经失联两周。

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据美国之音今天报道称，中国新冠疫情吹哨人艾芬医生失联两周，无国界记者组织呼吁中国政府尽快说明。

3月29日，澳大利亚电视时事节目“60分钟”率先报道武汉中心医院急诊科主任艾芬失踪了，这显然是因为是她接受《人民日报》所属杂志《人物》采访时批评了审查制度的结果。而3月10日出刊的这期杂志很快从书报摊被撤了下来，相关采访也在该杂志的网站上被删除，不过先前被复制的版本则被互联网的使用者继续传播。

报道称，艾芬的家人及同事担心她因为这篇文章被捕，美国政府资助的自由亚洲电台也证实无法联系上她。艾芬的中国社交媒体微博帐号依然活跃，也发布了几条令人安心的信息，但是相关的真实性受到置疑，因为中国警方经常强迫被拘留者透露他们的密码。过去两个月里，与新冠疫情有关的3名记者及3名政治评论员也遭到逮捕。

去年12月30日，艾芬与几位医生同事首先发出警告，称武汉出现一种类似2003年造成全球大约8000人感染、近800多人死亡的萨斯病毒。8位吹哨人之一的李文亮医生因感染新冠病毒去逝，他在1月3日因涉嫌散布谣言被警方传唤训斥。

该报道称，无国界记者2019年世界新闻自由指数显示，中国在180个国家当中排名第177。

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