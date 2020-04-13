香港扣除史上最高财赤后仍有8000亿储备略低于2003年萨斯水平

香港在支付财政预算案支出和两轮防疫抗疫的特惠措施后，财政司长陈茂波预计，本年度赤字会达到历史新高的2766亿港元(下同，折合约326亿欧元)，但随着疫情打击经济而令税收和卖地收入下跌，最终赤字可能会更高。他强调，公共财政仍然稳健，但根据资料，储备数额已低于2003年萨斯疫情水平，当年财政司长因此下调适当储备水平并节流。

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陈茂波在他的网志上解释政府增拨1375亿元作为第二轮防疫抗疫基金的用意后指出，港府所有纾困措施涉及约2900亿元，相等于本地生产总值近10%，力度与其他主要市场相近，但这会令本年度的财政赤字大幅增加至「2800亿元或以上。」他续称，这会令香港的财政储备由现时的11000多亿元水平降到8000至9000亿元左右，相等于14至15个月的政府开支。他早前响应支付抗疫基金后的财政储备状况时强调，香港的公共财政仍然稳健，但网志没有再谈此点。

翻阅立法会文件，时任财政司司长曾荫权在回归当年曾表示，财政储备应维持在政府15个月开支加上M1定义的港元货币供应的125%(即上限)，以及政府9个月开支加上M1定义的港元货币供应的75%(即下限)之间的水平，其后，香港的储备维持在24个月的政府开支左右；及至2003年3月，时任财政司长梁锦松因应财赤和经济上的不明朗情况而把财政储备水平下调至相等于9至11个月的政府开支水平。而当时的财政储备可支付16个月的政府开支，意味港府支付抗疫特惠措施后，香港的财政储备略低于萨斯时期。

不过，会计界立法会议员梁继昌表示，与世界各地相比，香港财政储备仍然处于「良好」水平，但现时疫情未止，日后可能仍须向防疫和抗疫基金增拨款项，必须谨慎审视。他更向《明报》指出，经济活动将会在香港疫情缓和后恢复，但去年反修例衍生的政治问题仍未解决，如果政府不回应，长远而言，将不利经济消费和增长。

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