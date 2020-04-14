一个月内三次重大事故港媒指中国航天前景遭质疑 提核心人物跳槽故事微妙

中国航天素来以稳定著称，但进入2020年以来，在短短不到30天内，接连遭遇三次重大失败，引起外界高度关注。两次发射失败，一次卫星没有达到预期寿命，让中国航天顿时蒙上阴影。有台湾专家认为，中国火箭的失败率和中美关系恶化有关，由于中国火箭发展依赖美国芯片，在中美贸易战后美国政府加强管制芯片出口，使中国直接受到冲击。

广告 继续浏览后续

据香港01今天报道称，一个月内三次重大事故，中国航天前景遭质疑。

据该报道，3月16日，中国长征七号甲运载火箭发射失败。时隔24天，4月9日，搭载印尼PALAPA-N1通信卫星的长征三号乙运载火箭也没能成功入轨，星箭最终坠毁，成为中国今年的第二次火箭发射失利。另外，3月24日，委内瑞拉一号卫星太空突然失效，这颗卫星由中国研发，于2008年由长征-3B运载火箭送入轨道，预计使用寿命为15年。如今却在2023年到期的前三年偏离轨道并停止运行。

两次发射失败，一次卫星没有达到预期寿命，让中国航天顿时蒙上阴影。

该报道称，目前尚不清楚，中国火箭发射最新一次失利是否会对今年的其它发射计划造成影响。但是，长征三号乙此次发射失败，难免会让其他国家质疑中国的航天发射能力，影响中国航天产品拓展海外市场。

相较新一代的长征七号，长征三号乙技术较为成熟、最新却发射失败，更受关注。在此之前，作为中国用于商业卫星发射的主力火箭，长征三号乙过去共有67次发射，其中只有两次是完全失败，第一次是首飞的时候，还有一次就是这次。另外两次虽然没有完全成功，但卫星仍然可以进入预定轨道。

因此，长征三号乙的发射成功率还是非常高的，可达94%，在世界处于领先水平，这次失败并不能说明火箭有什么大问题。

该报道说，有台湾专家认为，中国火箭的失败率和中美关系恶化有关，由于中国火箭发展依赖美国芯片，在中美贸易战后美国政府加强管制芯片出口，使中国直接受到冲击。也有业界知情人士猜测，此次发射失败可能是在一定程度上受到了疫情影响，因疫情原因，中国航天工业刚刚复工不久，可能是是因为个别零件或关键性技术出现偏差导致火箭运力不足，发射失败。

报道指值得注意的是，在2018年时，西安航天六院发生一件跳槽事件。作为火箭发动机设计师的张小平意欲跳槽，最初航天六院予以批准。后来，六院发现，张小平离职后，将直接对中国登月工程造成影响。面对这种没有办法的情况，航天六院又发出一份通告，要求上级机关使用行政命令，要求张小平复职。六院在中国航天体系中，有着非常重要的地位，主要负责研发长征七号和长征三号乙的火箭发动机。偏偏这两次发射失败的，正好又都是这两款火箭。这难免不让人质疑，是不是高端人才的流失，对中国航天事业的发展造成了一定的影响。

香港01说，据了解，中国2020年航天发射任务十分繁重，预计总发射次数将会达到40次以上，其中包括新一代载人飞船试验船、嫦娥五号、火星探测器。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅