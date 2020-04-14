中国疫情续指境外输入压力 无症状未减
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据中国国家卫生健康委员今天公告，昨天4月13日全国报告新增确诊病例89例，其中86例为境外输入病例，3例为本土病例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例。当日新增无症状感染者54例。
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据路透社今天说，4月13日中国大陆新增确诊89例其中86例境外输入，新增无症状54例。
据中国国家卫生健康委员周二公告，4月13日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例89例，其中86例为境外输入病例，3例为本土病例（广东3例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（上海2例，内蒙古1例）。当日新增无症状感染者54例，其中境外输入无症状感染者5例；当日转为确诊病例67例（境外输入66例）；当日解除医学观察46例（境外输入9例）；尚在医学观察无症状感染者1,005例（境外输入237例）。
当日新增治愈出院病例75例，解除医学观察的密切接触者1,674人，重症病例减少5例。
境外输入现有确诊病例905例（含重症病例37例），现有疑似病例72例。累计确诊病例1,464例，累计治愈出院病例559例，无死亡病例。
报道称，湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例25例（武汉25例），无新增死亡病例，现有确诊病例219例（武汉218例），其中重症病例69例（武汉68例）。
该报道称，香港特别行政区1,009例（出院397例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院13例）。
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