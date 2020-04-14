中国/新冠肺炎

中国疫情续指境外输入压力 无症状未减

疫情下中国湖北武汉 2020年4月10日 街景 REUTERS - Aly Song

据中国国家卫生健康委员今天公告，昨天4月13日全国报告新增确诊病例89例，其中86例为境外输入病例，3例为本土病例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例。当日新增无症状感染者54例。