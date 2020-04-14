中美新对峙?辽宁号太平洋独弋 关岛军机摆大象漫步

香港媒体今天报道，中美近日在台湾附近及南海屡有军事动作，美军一架P3C反潜巡逻机周二（14日）再飞入南海，被指是连续5日在该空域监视附近的解放军辽宁号航母编队。此外，关岛安德森空军基地有十多架军机在跑道上集结，似是向中方展示军力。专家分析，美军此举“晒肌”意味浓，旨在透露美方在关岛的军事力量并未下降，仍足以应付太平洋区域的冲突战备。美国布阵太平洋四艘航母因舰上疫情而停止执勤。

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据东网今天报道说，美国13军机关岛列阵“大象漫步”，向华展示军力。美军距离中国约2900公里外的安德森空军基地跑道上，周一有至少13架军机列阵进行“大象漫步”（Elephant walk）；即起飞前在跑道集结，形成互相靠近的队形，其后通常会以最小间隔起飞。据报道，当中包括一架MH60S“骑士鹰”直升机、一架RQ4“环球鹰”无人侦察机、5架B52战略轰炸机及6架KC135空中加油机。

报道称，此外，追踪美国军机动向的社交网帐户Aircraft Spots显示，美国海军一架呼叫代号为PT007的P3C反潜巡逻机，周二早上由东面飞越巴士海峡后，向西南方向飞入南海。辽宁号航母等6艘解放军军舰组成编队，日前驶经台湾东部对开西太平洋，相信是前往菲律宾海展开训练，美国军机频频在附近出没。

针对美国军机在关岛安德森空军基地跑道上列阵进行“大象漫步”，台湾军情及航空专栏作家施孝玮接受东网记者访问时表示，“大象漫步”即考验飞行员的应变与操控能力，是展现空军实力的方法之一；美军去年3月及5月分别于阿拉斯加州埃尔门多夫空军基地、南卡罗莱纳州博福特基地，均有进行此类演练。据他续指，今次美军在关岛的演练，虽属常规计划，但仍有与解放军争持的意味；再者，美军出动空中加油机及轰炸机，是为了证明美空军在此区域有长程投射的远距离战术攻击力，展现战力未有下降。

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