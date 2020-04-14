习近平在塞尔维亚被称习大哥受感谢

新冠肺炎疫情席卷欧洲，中国医疗团队上月前往塞尔维亚提供医疗援助，该国总统武契奇（Aleksandar Vucic）还当众激动亲吻五星旗感谢。近日，塞尔维亚首都贝尔格莱德出现大量印有中国领导人习近平照片的看板，看板上并以简体中文写下“感谢您习大哥”，引发议论。

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据自由时报今天报道称，中国大外宣洗形象，塞尔维亚涌现大量“感谢您习大哥”看板。消息说，塞尔维亚首都贝尔格莱德近日出现大量印有中国领导人习近平照片的看板，看板上并以简体中文写下“感谢您习大哥”。

该报道综合外媒消息，上月一架飞机载着6名中国医疗团队成员抵达塞尔维亚，受到武契奇热烈的欢迎，武契奇甚至当众亲吻了塞尔维亚与中国的国旗，引发热议。中国外交部发言人赵立坚指出，派遣医疗团队的目的是为了分享中国在抗疫上的经验。

据报道称，近日，在塞尔维亚首都贝尔格莱德出现了大量写着“感谢您习大哥”的看板，并在看板上印有习近平与中国五星旗。据消息指出，在国外显现善意姿态，是中国长期努力的作为；另有媒体指出，在艰难的防疫期间，塞尔维亚似乎只对中国表示感谢，而中国企业在塞尔维亚占有重要地位。

该报道说，但近期外界质疑，中国并非单纯援助外国，是为了卸责因疫情处理不当祸害全球及洗白形象，积极在全球推动大外宣，除了大量购买广告，也运送大批医疗资源到武汉肺炎影响的国家，还包括派遣医疗团前往协助抗疫，想重新塑造全球抗疫领导者形象，企图“以疫谋霸”。

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