俄国“倒灌”病例连日激增 中国加大边防力度 普京告诫严防疫情恶化

随着从境外回国的中国人数量激增，中国出现了一个意想不到的病毒感染新源头：俄罗斯。纽约时报今天报道称，据黑龙江卫健委表示，该省周一新增境外输入确诊79例，均为中国籍，从俄罗斯输入。此前，俄罗斯航空4月10日从莫斯科飞往上海的航班上有60人被检测出感染新冠病毒。目前所有乘客均已被强制隔离。

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据中国官方数据，4月12日，中国新增境外输入病例达到98例，触及疫情暴发以来“倒灌”病例新高。据中国媒体封面新闻报道，其中8成来自黑龙江内蒙古，目前，绥芬河口岸已封，满洲里、云南西双版纳州等多个边境城镇的防控力度，也已不断升级。

纽约时报今披露说，在中国严格限制航班进出后，许多寻求逃离俄罗斯的中国人从莫斯科飞抵符拉迪沃斯托克，希望通过陆路抵达黑龙江绥芬河，完成最后一程。中国驻符拉迪沃斯托克领事馆在周日的一份声明 中 说，已有243名感染了病毒的中国公民通过此路线越过边境。面对激增的病例，绥芬河不得不临时修建方舱医院予以应对。另外，牡丹江市与哈尔滨市也相继宣布复学延后。

此前，据中国媒体指出，在中国累计输入病例来源国家中，数量排名第一的是英国，而俄罗斯现在成为第二大境外病例输入国。

今年1月，俄罗斯关闭了与中国的边境，希望阻止疫情的蔓延，结果却发现自己的病例最终仍出现了激增。

普京警告官员严防疫情恶化

纽约时报同一天报道说，俄罗斯总统普京周一就该国疫情发表了迄今为止最严峻的评论。他警告官员说，重病患者的人数正在增加，医务人员面临防护设备短缺的问题。

普京在电视直播的视频会议上对高级官员说：“我们有很多问题，我们没有什么值得夸耀的，我们绝对不能放松。”他并称，“我们还没有达到疫情高峰，甚至在莫斯科也没有。”

纽时报道强调出，普京周一的阴沉口气是俄罗斯官方对这场危机的措辞急剧转变的一部分。他指示官员们解决医护人员防护设备短缺的问题，并向俄罗斯偏远地区输送呼吸机和药品。普京还说：“必须考虑到局势将如何发展的所有情况，包括最困难和最不寻常的情况。”

截稿前，俄罗斯的确诊病例总数已达到18328例，是五天前的两倍，其中约三分之二发生在莫斯科。全国范围内死亡人数为148人。

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