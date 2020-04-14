华为大动作? 上海子华为主管全退

华为全资控股的上海华为技术有限公司近日公告公司人事变更，华为创办人兼CEO任正非退出公司董事，前华为总裁孙亚芳卸任公司法定代表人、董事长，由田兴普接任。此外，徐直军、胡厚昆、郭平和徐文伟4名主要人员也全部退出上海华为，新增董庆阳、陈志东为主要人员。

广告 继续浏览后续

据香港01今天报道说，任正非卸任上海华为董事，徐直军等4名主要管理层亦同时退出。

该报道指综合内媒包括中新网 ，每日经济新闻，观察者网消息，指华为官网公布的简历显示，徐直军、胡厚昆、郭平均为华为副董事长、轮值董事长，分别于1993年、1990年、1988年加入华为。徐文伟为现任华为董事、战略研究院院长，1991年加入华为研发部。

该报道称，上海华为立于2001年1月，注册资本2亿元（人民币．下同），是华为全资控股子公司。公司经营范围包括软件开发、通信技术领域内的技术服务、程控交换机、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、无线通信设备等。

华为旗下多家公司高层2019年底起就开始进行调整。2019年11月22日，北京华为数字技术有限公司公告，孙亚芳、任正非、徐文伟、郭平等退出；田兴普接任法定代表人、董事长。同年12月30日，另一家华为全资控股的子公司、杭州华为企业通信技术有限公司董监事也出现变更，包括：郭平卸任法定代表人、董事长，由田兴普接任；孟晚舟退出董事，新增董事庞云光。

该报道说，任正非去年底接受传媒采访时，在被问到已75岁的他还有什么样的动力，继续在当前复杂环境下引领华为前进时，他说，“可能因为美国总打压我们，让我产生了动力。本来我都准备退休了，然后他打我一下，又让我留下给公共关系部打工。”至于接任上海华为法定代表人和董事长职位的田兴普，据内媒去年12月报道，田兴普曾任华为北京研究所所长，后来是负责华为所有研发的HR部长。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅