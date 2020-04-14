华邮：美官员两年前就示警 武汉病毒研究所蝙蝠研究恐致流行病

中央社转引华盛顿邮报14日文章说，美驻北京人员两年前就曾示警美国政府，武汉病毒研究所有管理、安全疑虑，旗下蝙蝠冠状病毒研究恐引发类SARS大流行疾病。

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华盛顿邮报（Washington Post）专栏作家罗金（Josh Rogin）14日刊登独家文章指出，美国驻北京使馆自2018年1月开始，多次罕见派科学外交人员前往中国科学院武汉病毒研究所；研究所曾针对美方当年3月27日最后一次造访发布英文新闻稿，却在上周将其移除。

罗金表示，美方人员在武汉病毒研究所发现诸多令人忧心问题，因此在传回华府的两则外交电报中，不只对研究所的安全、管理弱点提出警告，更建议美国政府给予研究所更多关注与协助，主要原因是蝙蝠冠状病毒研究虽重要，但也充满危险性。

罗金引述其中一则于2018年1月19日发出的外交电报指出，武汉病毒研究所科学人员曾提及，他们严重缺乏受过适当训练的技术及调查人员。

更重要的是，罗金引述电报表示，研究人员发现，不同类型的类SARS冠状病毒，能与人体第2型血管收缩素转化酶（ACE2）受体产生相互作用。电报强调：“这强烈意味著，来自蝙蝠体内的类SARS冠状病毒能传染给人类，造成类SARS疾病。”

罗金指出，武汉病毒研究所的研究目的，主要是避免下一个类SARS大流行疾病的发生，但2015年就曾有科学家质疑，研究计画主任石正丽团队是在冒不必要的风险。美国国务院不愿针对罗金任何文章细节作出回应。

罗金表示，美方当时并没有因为上述电报，而提供武汉病毒研究所额外协助。不过，随著美国官员忙著探究2019冠状病毒疾病是否源自武汉病毒研究所，以及这对美国防疫、美中关係会有什么影响之际，电报再次在总统特朗普政府内部流传开来。

罗金指出，多位美国国安官员长期以来猜测，2019冠状病毒疾病可能来自武汉病毒研究所，或是武汉市疾病预防控制中心。

罗金说，虽然纽约时报（ New York Times）报导指出，美方情治圈并无证据能证明这项猜测，但一位不具名美国资深官员向他透露，电报进一步支持疫情是源于一场武汉实验室意外的可能性。

罗金引述也担任华盛顿邮报专栏作家的伊格纳西斯（David Ignatius）指出，中国政府最初表示，病毒是源自武汉一处海鲜市场，但这说法站不住脚。

罗金强调，中国专家1月于英国医学期刊「刺胳针」（The Lancet）发表的研究指出，中国去年12月1日出现的武汉肺炎首例及1/3首批确诊病患，皆未到过这处市场，且该市场并没有贩售蝙蝠。

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