口罩等质差“严重影响国家形象” 中国下令先停两家出口

中国商务部13日深夜公告停止北京启迪区块链科技发展有限公司、爱宝达科技（深圳）有限公司两家公司防疫用品出口。消息说，因为多国相继退货来自中国的防疫用品，让正在积极宣扬抗疫的中国脸上无光，中国商务部3月30日宣布，陆企必须取得国家药品监管部门的相关资格，及符合进口国（地区）的品质标准要求，才能出口相关医疗物资。

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据中央社今天报道说，中国停止两公司防疫用品出口：因质量问题严重影响国家形象。多国因为品质不佳相继退货中国制防疫用品后，中国商务部13日深夜公告停止两家公司防疫用品出口，并指它们是因为产品品质问题被外方退货，扰乱防疫用品出口秩序，“严重影响国家形象”。

网络公开资讯显示，被公告禁止出口防疫用品的北京启迪区块链科技发展有限公司、爱宝达科技（深圳）有限公司，都是在武汉肺炎疫情爆发后，才增加销售医疗器械产品的营业项目，也就是这一波抢进市场发疫情财导致许多劣质防疫产品流出的无良厂商。

消息引述陆媒每日经济新闻指，启迪区块链成立于2018年11月，主要从事网络资讯服务、技术服务、技术转让等业务。3月23日，该公司在其经营范围新增“经营电信业务，医疗器械Ⅰ、Ⅱ类”等业务。

而爱宝达科技成立于2016年11月，主要研发智慧声学产品应用，产品包括无线蓝牙耳机音响和电竞产品等。2月18日，该公司经营范围新增“口罩、消毒水、防护衣、防护眼镜、一次性手套、额温枪，第二、三类医疗器械生产与销售、一类医疗器械的生产和销售”。

中央社说，因为多国相继退货来自中国的防疫用品，让正在积极宣扬抗疫的中国脸上无光，中国商务部3月30日宣布，陆企必须取得国家药品监管部门的相关资格，及符合进口国（地区）的品质标准要求，才能出口相关医疗物资。中国海关总署并于4月10日进一步宣布，对口罩等11项出口的医疗物资全面进行检验。

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