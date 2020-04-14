广州非裔事件 王毅出面安抚 警告不中某些势力离间计

针对非洲公民在中国遭受不公平防疫措施一事，中国外长王毅昨天表示，中方反对任何针对特定人群的差异性作法，中非关系坚如磐石，不会被某些势力的挑拨离间所干扰。中国官方说，非洲联盟委员会主席法基则回应说，相信中方绝不会采取歧视性作法，一些势力试图利用当前事态挑拨非中友好，绝不会让他们得逞。

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据中央社今天说，王毅指中非友谊坚如磐石，不被某些势力离间干扰。报道引据中国外交部官网，王毅13日与非洲联盟委员会（AU Commission）主席法基Moussa Faki Mahamat，通电话时作上述表示；法基则回应说，相信中方绝不会采取歧视性作法，一些势力试图利用当前事态挑拨非中友好，绝不会让他们得逞。

据中国官网称，对于非洲朋友反映中国地方政府开展防疫工作出现的一些问题，王毅强调，中方致力于维护所有中外人员的健康和安全，对外国在中国人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异性作法。王毅指出，中国一贯坚持对非友好政策，双方是风雨同舟的好兄弟和好战友。中非传统友谊经历了历史和国际风云考验，坚如磐石、牢不可破，绝不会因一时一事而受到影响，更不会被某些势力的挑拨离间所干扰。

中国外交部官网称，法基回应说，非洲国家和中国是全面战略合作伙伴，双方既是朋友，更是战友，彼此命运紧密相连，没有任何事情能够改变或损害非中友好；非方知道中方正在努力防止疫情反弹，相信中方绝不会采取歧视性作法。法基还强调，非方不会忘记中方为非洲赢得民族解放与国家独立，消除种族隔离，谋求经济社会发展提供的支持与帮助；一些势力试图利用当前事态挑拨非中友好，绝不会让他们得逞。非方愿继续与中方坚定站在一起。

据中央社说，中国广州市近日境外移入疫情升高，频传非裔人士在当地遭到警察及民众的歧视对待，引发非洲多国抗议。中国外交部对此有多项措施“灭火”，先是12日深夜发表声明称，中方零容忍歧视言行，“中非是好朋友、好伙伴、好兄弟”；中国外交部长助理陈晓东13日会见非洲20余国使节，与他们沟通中方的防疫措施。

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