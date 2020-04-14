快过全球 中国再推两款疫苗临床试验

中国两款新冠肺炎疫苗，已获得国家药品监督管理局一、二期合并的临床试验许可，成为首批获得临床研究批件的2019冠状病毒灭活疫苗。中国疫苗应急攻关目前按照灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体活疫苗、核酸疫苗研发。此前，中国军事科学院军事医学研究院腺病毒载体疫苗已获批展开临床试验。

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据中央社今天报道称，中国两款新冠肺炎疫苗获得临床试验许可。该报道引述陆媒消息，中国两款武汉肺炎疫苗，已获得国家药品监督管理局一、二期合并的临床试验许可，成为首批获得临床研究批件的2019冠状病毒灭活疫苗。

报道指新华社官方微博“新华视点”今天报导说，上述消息是从中国国务院联防联控机制科研攻关组获悉。

这两款灭活疫苗分别由国药集团中国生物武汉生物制品研究所、北京科兴中维生物技术有限公司联合有关科研机构开发而成。官方消息称，灭活疫苗是一种杀死病原微生物但仍保持其免疫原性的疫苗，具有生产工艺成熟、品质标准可控、保护范围广等优点。

据报导，中国疫苗应急攻关目前按照灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体活疫苗、核酸疫苗5条技术路线推进。此前，中国军事科学院军事医学研究院腺病毒载体疫苗已获批展开临床试验。

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