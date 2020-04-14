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武汉官场人事大调整 或未显"秋后算账"

武汉夜色 © 网络照片

武汉解封不到一周，官场迎来大换血，据《长江日报》报道，4月14日上午，武汉市第十四届人大常委会第二十九次会议表决通过人事任免事项，任命李强为武汉市人民政府副市长；免去陈劲超的武汉市人民政府秘书长职务(因工作变动)；任命张忠军为武汉市人民政府秘书长，但湖北省长王晓东、武汉市长周先旺职务则没有变动。