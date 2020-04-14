武汉官场人事大调整 或未显"秋后算账"
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武汉解封不到一周，官场迎来大换血，据《长江日报》报道，4月14日上午，武汉市第十四届人大常委会第二十九次会议表决通过人事任免事项，任命李强为武汉市人民政府副市长；免去陈劲超的武汉市人民政府秘书长职务(因工作变动)；任命张忠军为武汉市人民政府秘书长，但湖北省长王晓东、武汉市长周先旺职务则没有变动。
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据香港01今天报道称，武汉官场大规模调整，李强出任副市长。武汉解封不到一周，官场迎来大换血，据《长江日报》报道，4月14日上午，武汉市第十四届人大常委会第二十九次会议表决通过人事任免事项。资料显示，李强，河南上蔡人，1962年3月生，经济学博士学位，1983年8月参加工作。
李强曾任湖北省委办公厅经济处副处长，应城市副市长（挂职），武汉市委政策研究室副主任，武汉市委宣传部副部长，武汉市江汉区委副书记、代区长、区长，武汉市江汉区委书记、江汉大学校长、党委副书记，江汉大学党委副书记、校长。2019年12月，李强拟提名为武汉市政府副市长人选。
据该报道，自新冠肺炎疫情2019年底在湖北武汉爆发后，湖北及武汉官场备受外界关注。
此前2月13日上午，中国官方突然宣布上海市长应勇接替蒋超良担任湖北省委书记，济南市委书记王忠林接替马国强担任武汉市委书记。而在此前，湖北省卫健委系统有多人被免职，卫健委副主任王贺胜“空降”任职湖北省委常委，并兼任湖北省卫健委书记和主任。
该报道称，湖北省长王晓东、武汉市长周先旺职务则没有变动。
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