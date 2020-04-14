法国外长召见中国驻法大使卢沙野 指中国使馆相关疫情言词违背两国合作精神

法国外交部长勒德里昂星期二14日召见中国驻法国大使卢沙野，就中国驻法国外交官关于法国以及西方国家抗疫批评说法，提出不赞同立场。法国外交部长通过发布公报，公告召见中国大使。法国外交部公告没有具体提及法国外长对中国大使馆外交官员的言词立场分歧的细节。

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据法国外交部公告，法国外长向中国大使指出，自新冠肺炎疫情于去年12月爆发以来，法国与中国之间建有合作关系，包括两国互助提供医护物资。法国外长勒德里昂在公报里指出，对中国驻法外交官近期有关言行不符合两国双边关系的精神。

据勒德里昂在公报里指出，他在星期二稍早召见中国驻法大使时，明确地向中国大使指出不赞同中国外交官近期言行的立场。

法国外交部公报没有提供勒德里昂所批评的中国外交官的言行细节。

据法国RTL电台电视台今天稍晚报道，法国外长勒德里昂针对中国驻法使馆稍早于星期天的一篇公开的文章里的过分说法与观点表达不赞同立场。中国驻法使馆的文章宣传中国抗疫巨大成功，同时指责西方国家包括法国轻视新冠病毒疫情，甚至将其轻描淡写视为流行小感冒。在中国驻法使馆的宣传文章里，还指控法国的老人院发生疫情，管理服务人员落荒而逃，扔下众多老人在饥饿与疾病中无望死去，而中国使馆的文章并没有提供上述指控的证据。

中国使馆的宣传文章，还指控美国军队航空母舰舰长因为公布舰上疫情而被解职。

该报道称，法国外长勒德里昂对此作出反驳，指出目前不是争论的时候，并说法国坚定支持推动广泛的国际团结与互助。

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