法媒：疫情下广州排斥非洲人种族主义浪潮激怒非洲舆论

法国《十字架报》网站4月14日刊出记者拉舍尔（Laurent Larcher）的文章，介绍疫情下的广州出现排斥非洲人的种族主义浪潮，激怒非洲大陆舆论。

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在担心疫情再度爆发的背景下，广州出现排斥非洲人的种族主义浪潮。非洲人被逐出公寓，酒店，餐厅，商店，有人露宿街头，有人遭到行政骚扰，也有人在危险条件下被隔离。这些视频和言论在非洲社交平台流传，引发众怒。

《十字架报》说，广州这个1500万人口的城市，最近对非洲人采取的一系列驱逐排斥措施，让部分非洲侨民的日常生活变成“扛着十字架的苦路”。

在非洲社交网络广泛流传的视频包括：一些非洲人在广州被迫露宿街头，一名肯尼亚女子哭诉恶劣生活条件，一对非洲夫妇在武汉与中国商人激烈争执的场景。

该报说，中国官方宣称已遏制住疫情。但是仍担心境外回流的病例引发二次流行。不过，截止到4月9日，在广州114个输入病例中，仅有16个非洲病例。可是广州当局宣布5名检测阳性的尼日利亚人违反隔离令，去一个餐厅吃饭的消息，在中国网上引出一片骂声，其中充斥“黑鬼”和“劣等民族”等种族主义言论。

这些非洲人的遭遇通过社交媒体传到非洲后，舆论哗然。特别是在肯尼亚，尼日利亚等英语国家，网上充满#中国滚回去#chinagohome，#把肯尼亚人从中国带回来#BringKenyansInChinaBackHomme 等口号。肯尼亚媒体采访了在广州遭种族歧视的受害人。美国CNN电视台转播了他们的证词。美国国务院发言人4月11日向法新社表示，美国谴责中国当局的仇外心理，并称，非洲人在中国的遭遇提醒人们，中非伙伴合作是空的。

非盟委员会主席穆萨-法基-穆罕默德（Moussa Faki Mahamat）也表示愤怒。他在推特上说，他的办公室邀请中国驻非盟大使刘玉玺，就非洲人在广州遭虐待的指控，向中方表示极大的担忧，并呼吁中方立即采取纠正措施，以符合我们之间的良好关系。

最近20年，也有大量中国人进入非洲。据法国电视台（France Television）非洲部记者马特索（Martin Mateso）介绍，最初非洲民众对中国抱有希望，但后来，一些民众因中国项目被剥夺土地和谋生手段，甚至失去工作，这些希望就破灭了。

此外，一些中国公民在非洲胡作非为，黑社会犯罪团伙从事有组织的非法活动不得人心。最出名的两个案子包括：肯尼亚最近宣布驱逐200名从事非法黑社会活动的中国公民；加蓬警方在利伯维尔发现中国公司仓库藏匿5000立方米珍贵木材。加蓬司法当局指控这个走私网的头目是一名中国公民。

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