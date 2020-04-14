爱马仕广州店一天业绩270万美金！

近期大陆逐步复工，国际精品店也陆续重新开业，迎来的是“复仇式购买”，据外媒《女装日报》《WWD》报导，爱马仕（Hermès）11日光是在广州太古汇的专卖店，单日就创下270万美金的销售记录，显现超级VIP们真的因新冠肺炎疫情闷坏了，此时又不是出国血拼的好时机，留在大陆狂买疏解心中的郁闷。

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新店租赁面积比之前增加了84%，共分为两层。由负责全球专卖店的巴黎建筑事务所RDAI设计，整体装修具有广州本地特色，面积为全国第二门店，仅次于上海爱马仕之家。

虽然爱马仕未证实这惊人的单日成交额，但VIP们倒是很乐意在小红书上分享战利品，有人包了20件新衣，有人取走鳄鱼皮柏金包又买了春夏新装花了500万元，下手毫不手软。但外媒认为光靠大陆市场“复仇式购买”，仍救不了时尚业，目前只能等待全球疫情趋缓，让工厂产线与品牌营运重新回到正常轨道。

值得注意的是，在前不久的4月3日，爱马仕位于广州丽柏广场的门店闭店。

从商场相关人士处获悉，该店的经营截止到2日晚上，即从3日开始正式闭店。并表示，原因是租约到期，与经营业绩没有关系。

自新冠疫情大规模爆发以来，短短不到一个月时间，几乎所有奢侈品牌下调2020年销售预期，根据销售规模不同，大部分一二线国际品牌预计2020销售额至少减少1亿美元。

LVMH老板在疫情期间，已损失2000亿元人民币。当今世界最大的精品集团，旗下拥有50多个品牌，我们熟悉的LV、迪奥、芬迪、娇兰、轩尼诗等都是旗下著名品牌。

LVMH股价曾于1月17日达到2020年以来的峰值，约每股439欧元，当时阿尔诺身价约1165亿美元，一度登上世界首富的宝座。

品牌行销预算冻结，让靠广告维生的媒体业也叫苦连天，旗下拥有《VOGUE》、《Vanity Fair》、《GQ》等时尚杂志的康泰纳仕集团宣布年薪超过300万元台币的员工减薪1至2成，执行长Roger Lynch率先减薪一半，而“时尚恶魔”、美国版《VOGUE》总编辑安娜温图（Anna Wintour）薪水也被砍了2成。

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