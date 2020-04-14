病毒杀伤力 疫情后全球产业链威胁去中国化

全球各地的产业界在面对新冠疫情的冲击后，纷纷开始勾划未来的产业链配置，其中有部份涉及各国的国家安全政策，部份则是出于纯经济因素。不论如何，将全部或部份产能迁出中国大陆，避免因过度集中形成大规模中断的风险，已成为全球产业界的共识，未来中国势必面对一波产业撤出的风潮。

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据中国时报今天报道，新冠疫情后全球产业链去中国化趋势。该报道引据《英国广播公司》(BBC)消息，新冠肺炎疫情冲击下，高度全球化的产业链显得脆弱不堪。但这场疫情对于全球产业链布局的实际影响目前尚无定论。但已有许多观点认为，疫情过后跨国企业可能会出于分散风险的考虑，把部分产能迁出中国大陆。

以汽车产业为例，武汉封城两周后，现代汽车在韩国的工厂停工。原因主要是青岛的零件供应商在春节后复工人数不到15%，使得韩国车厂被迫停产。专家称，虽然有分散风险的需要，但在大陆建立的产业链已经逐步建构了几十年，调整起来“既痛苦又耗时”，不是几年内就能办到。

据BBC指出，新冠疫情在全球爆发后，产业链风险罕见地出现“无法分散”困境，这是全球化过程中尚未遇到过的。过去大陆成为世界工厂并不是人为设计，而是几十年来产业链成长的结果。

香港中文大学商学院助理教授吴靖表示，相比于工业化早期，如今全球产品供应链日趋复杂化、网络化，似乎反而导致对风险的抵抗能力降低。而香港科技大学商学院张洪涛教授认为，疫情爆发后，成本不再是企业唯一的考量，产能集中在大陆的风险逐步展露。把所有鸡蛋放入一个区域或国家篮子时，它被打翻是早晚的事。因此跨国企业因此必须在成本和风险之间寻找平衡，至少会将重新组织产业链来构建多元化的供应来源。

该报道说，以前发达国家担心的是大陆工厂关闭，但到了三月份，各主要经济体纷纷封锁抗疫，他们的工厂也都关闭。这已经不是成本和风险平衡问题，因为事态超出对供应链的传统理解，这是从没见过的的供应链风险挑战。消息说，除了产业链，这次疫情还造成欧美国家造成医疗物资紧缺，而全球产能又过度倚赖大陆，加上长期与中国缺乏政治互信，欧美国家转而透过立法来终止对中国的原料药与医疗物资的依赖。未来将有大量的相关产业转回本国或是相对较能信赖的国家。

该报认为，不论各国情况如何，某种程度上与大陆的脱钩或减弱联结将会发生，而中国大陆的老龄化将会加速这一过程。

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