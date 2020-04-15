「两办」评论属干预大律师会与特首各执一词法官称司法独立处存亡之秋 麦燕庭

中国国务院港澳事务办公室和中央政府驻港联络办公室(合称「两办」)评论上诉庭推翻《紧急法》违宪的裁决及批评立法会泛民议员拖延内会主席选举一事，继续在港引起争议，特首林郑月娥认为「两办」只是关心香港，并非干预；但大律师公会声明指，「两办」评论易令人视此为违反《基本法》所保障的「一国两制」原则，呼吁「两办」克制。

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至于「两办」评论涉及裁决，三位不具名的资深法官表示，北京欲令香港法院听命行事，令法治受到1997年回归以来最大的威胁，直言司法独立正为生存而战。

大律师公会昨(14日)午发表简短声明，指《基本法》第 22（1）条订明，「中央人民政府所属各部门……均不得干预香港特别行政区根据本法自行管理的事务」，「两办」的评论及声明都是在行使其公权，并且涉及香港自行管理的事务，容易令公众将此等评论视为违反《基本法》所保障的「一国两制」的原则。

不过，特首林郑月娥稍后在傍晚的记者会上作出反驳，直言「中央对香港事务关心、担心理所当然，何来干预？」反问「两办」若眼见立法会内会接近瘫痪也不表态，「如何确保一国两制在香港贯彻落实？」她更反指部分议员到海外要求外国政府制裁香港，影响香港经济、民生，才是赤裸裸的干预。

面对「两办」指主持内会主席选举会议的郭荣铿有违反誓言之嫌以及有为「DQ」(褫夺资格)议员铺路之说，林郑月娥期望立法会「自我纠正」，但就批评郭荣铿阻挠内会选举主席，因而产生的严重后果「是铁证如山，不容抵赖」。

资深法官忧北京干预聘任推动法院为一党专政服务

另一方面，《路透社》综合二十多名受访法官、律师及外交人员的言论指出，北京正多管齐下地令香港的司法独立受限，迹象之一是受控的中国内地媒体警告香港法院不要「放生」去年参与反修例运动的示威者，另外，北京亦企图限制香港法院就核心的宪制事务作出裁决，接近首席法官马道立的人指出，马道立须抗衡中共官员提出的北京观点，就是法治须为维护一党专政服务。三名最资深的法官更直言，作为香港各种自由基石的司法独立，正为其生存而战。

报道透露，亲北京法律界人士最近曾反对两名高等法院法官的委任。报道没有点明这些反对是否有效，但就引述法律界人士称，忧虑北京会干预日后的法官委任，而其中一名法官又透露，高等法院现在有一法官空缺，忧虑北京会藉此打开干预的缺口，若此，便可能引发法官离职潮。该法官担心，北京耐性渐失，正想方设法收紧管制。法官进一步指出，中国的资深法官根本不明白香港，与他们交流时，对方老是说，不明白香港为何如此混乱，又不「爱国」。

特首林郑月娥的发言人回应路透社的提问时重申，北京的中央政府一再明确表示，将继续贯彻「一国两制」原则处理香港和中央关系，并指北京致力维护《基本法》这香港小宪法。中国当局则没有回应路透社的问题。

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