中俄外长通话：同意保障在俄中国公民健康安全

中国外长王毅4月14日与俄罗斯外长拉夫罗夫互通电话。王毅向俄方表示，希望并相信俄方会继续为在俄中国公民在居留、生活提供便利并保障他们的健康安全和合法权益。对此，拉夫罗夫表示赞同，说将对在俄中国公民一视同仁，充分保障他们的合法权益并提供必要协助。

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针对新冠肺炎疫情近期在俄罗斯境内的快速蔓延，陆续有报道及网民从俄国和中俄两国边境地区上传的视频等资料显示，俄罗斯当局被指向当地华人采取了针对性防控措施。对此，中国驻俄罗斯大使馆曾于4月8日对“俄罗斯政府将大规模驱逐中国公民”的消息进行了避谣，并指“经中俄外交部门沟通核实，上述言论严重失实。中国驻俄使馆和俄主管机关均未收到近期在莫斯科的中国公民遭受不公正待遇的申诉”。与此同时，据俄罗斯卫星通讯社报道，近日，俄罗斯中国总商会会长周立群表示，为应对新冠肺炎疫情所采取的限制性措施，俄罗斯的中国企业家遇到了困难，但同时他们也遵守当地政府的所有要求。

周立群在采访中介绍称，“在俄中国企业遇到了困难，主要因为与航空交通、签证等等有关的问题。在俄中国企业的员工无法按正常方式上班，这对我们的工作、企业间合作，造成了影响，特别是在旅游、贸易、餐饮和旅店业领域。”他指出，俄罗斯中国总商会会员有4000多家企业。而在当天两国外长的通话中，据中国外交部随后发布的声明显示，王毅向拉夫罗夫提出，“疫情发生以来，中俄相互支持、守望相助，体现了两国新时代全面战略协作伙伴关系的高水平。我们注意到目前俄方在疫情防控上面临较大压力。”他称，“中方将继续坚定支持俄方抗击病毒，我们对俄方战胜疫情充满信心。抗疫合作必将为中俄关系注入新内涵，推动中俄全面战略协作伙伴关系迈上新台阶。”

王毅谈道，“中方愿同俄方加强沟通协调，落实好二十国集团领导人特别峰会成果，推动国际社会一致发出团结合作、携手抗疫的明确信号。” 声明指，“拉夫罗夫感谢中方提供抗疫物资并派医疗专家赴俄。拉夫罗夫表示，俄中在政治上相互支持，在抗疫中密切合作，充分体现了俄中关系的特殊性和战略性。俄方高度评价中国抗疫成果，认同中方提出的人类命运共同体理念，反对个别国家将疫情政治化、向别国推卸责任的做法。疫情将对国际秩序和世界经济带来重大影响。俄中在重大国际地区问题上看法高度一致，俄方愿同中方加强沟通协调，更好应对全球性挑战，维护共同利益。”

此外，王毅提到，“在俄中国公民为促进两国友好合作作出了积极努力。希望并相信俄方会继续为中国公民在俄居留、生活提供便利并保障他们的健康安全和合法权益。中俄双方应加强协调合作，避免人员无序流动，防止交叉感染风险，加强边境口岸的防疫管控工作。”对此，拉夫罗夫回应称，“俄方赞同中方的看法，将对在俄中国公民一视同仁，充分保障他们的合法权益并提供必要协助。”

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