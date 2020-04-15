中国民航一季度全行业累计亏损逾398亿元 3月访港旅客下跌99%

中国民航局新闻发言人熊杰4月15日在新闻发布会上披露称，因受新冠肺炎疫情影响，今年一季度，中国民航全行业累计亏损398.2亿元，其中，航空公司亏损336.2亿元。同一天，香港旅发局公布数据显示，3月初步访港旅客数目为8.2万人次，按年大跌98.6%；其中来自内地旅客为2.7万人次，按年下跌99.4%。

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熊杰在会上指出，为应对新冠肺炎疫情对民航业的影响，切实为民航企业发展纾困，精准有序推动复工复产，3月9日，中国民航局印发了《关于积极应对新冠肺炎疫情有关支持政策的通知》，出台了一揽子优惠政策，包括免征航空公司应缴纳的民航发展基金，对按照中国国务院联防联控机制部署执行重大运输飞行任务给予资金支持，降低部分政府管理的机场、空管、航油收费标准等。他称，这些政策为企业战胜疫情，缓解经营困难，帮助企业渡过难关发挥积极作用，进一步增强企业信心。根据中国民航今年一季度安全生产运行数据显示，一季度，民航业共完成运输总周转量165.2亿吨公里，旅客运输量7407.8万人次，同比分别下降46.6%和53.9%。

此外，一季度，民航业共保障各类飞行85.0万班，日均9341班，日均同比下降42.09%；航班正常率为90.28%，同比提高7.23个百分点。3月份，中国民航业共完成运输总周转量39.0亿吨公里，同比下降63.4%；完成旅客运输量1513.0万人次，同比下降71.7%；完成货邮运输量48.4万吨，同比下降23.4%。与此同时，中国全货机货运量逆势增长，共完成25.3万吨，较去年同期增长28.4%。另据香港旅发局披露的数据显示，今年首季访港旅客数目为348.9万人次，按年大跌80.9%，当中内地旅客数目为264.5万人次，按年大跌81.8%。

3月中之前，每日约有3000至4000旅客访港，但自3月19日起，港府要求所有从海外入境人士须接受强制检疫后，入境旅客下跌至每日约1000人。港府进一步在3月25日起，禁止从海外抵港的非香港居民入境后，入境旅客进一步下跌至每日只有约300旅客。踏入4月初，每日访港旅客量更一度下跌至不足100人。对此，香港旅发局 称，正积极筹备推动香港旅游业复苏计划，并已邀请包括旅游、景点、酒店、航空、零售及会展业代表参与专案小组，定期就复苏计划提供意见等。

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