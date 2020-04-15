中国续推香港订定国家安全法例

今天是中国订定的「国家安全教育日」，中国政府在港的联络办公室(中联办)主任骆惠宁表示，外部势力近年来对香港事务干预甚深，再次敦促香港要尽快完善维护国家安全制度和法律；而基本法委员会副主任谭惠珠更直接指出，香港须制订落实《基本法》23条有关国家安全的立法工作。

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今年是中国把4月15日订为全民国家安全教育日的第五年，主题是「坚持总体国家安全观，统筹传统安全和非传统安全，为决胜全面建成小康社会提供坚强保障」，中联办以至港澳两地政府高层都发表相关录像讲话。

在香港，中联办主任骆惠宁表示，香港回归近23年来，维护国家安全制度不足，是「突出短板」，关键时刻将成致命的隐患，而近几年来，外部势力对香港事务深度干预，须尽快在法律制度和执行机制层面上做工作，「该制定的制定、该修改的修改、该激活的激活、该执行的执行、决不能让香港成为国家安全的风险口。」

他没有指明制定什么法律，但就谈及去年的反修例运动，指持续发生的「港独」和「黑暴」等激进暴力犯罪行为，影响香港的法治和安定繁荣，严重挑战「一国两制」原则底线和危害国家安全；若「侵蚀法治的『蚁穴』得不到清除，摧毁的将是国家安全的『大坝』」。

基本法委员会副主任谭惠珠则灰录像讲话中指出，过往隐蔽的危害国家安全行为正逐步浮现，触碰在北京的中央政府底线，她支持港府完成23条立法的宪制责任。她续称，即使未能完成相关立法工作，港府亦须以现行法律来维护社会稳定和遏止鼓吹「港独」等非法行为，不能让香港成为一个在国家安全上的「不设防地区」。

保安局局长李家超则表示，要严厉打击反修例运动期间萌生的本土恐怖主义苗头和鼓吹「港独」行为，又指香港现时仍未就《基本法》23条立法，形容是港府的空白，但要在本地立法，便须获立法会通过，会继续努力创造有利立法的社会环境。

另外，行政长官林郑月娥在鋄像讲话中亦谈及反修例运动，称会继续严正执法，遏制有关活动，否则，将有可能提升到危害国家安全的层面。她又说，国家安全亦包括公共卫生和金融安全，港府在应对新型冠状病毒疫情及因此引起的国际金融市场大幅波动，均努力应对，亦令香港的金融系统有序运作，市场信心我以保持。

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