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新冠病毒

保持一米距离 足够安全吗

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新冠病毒图像
新冠病毒图像 via REUTERS - Handout .
作者： 安德烈

新冠疫情肆虐，许多国家提出人与人之间应保持一米的社交距离，这一距离足够吗？其实，科学界对此并无共识。

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法国卫生部长、总理乃至总统讲话时，每次都强调几个个人必须注意的卫生条件，其中一个就是各自之间保持一米的距离。其实，法国是遵循世卫组织的要求而作的。这一要得到了多数国家的遵守，但也有所变化，比如比利时和澳大利亚要求保持1.5米，美国也有所不同，3-6码。

不管一米还是两米，最近麻省理工学院一项研究提出了一个新问题，根据这一研究，咳嗽或者打喷嚏者，射出的唾沫形成的“气雾”，可以一直飘到八点二米以远。另外，咳嗽时，痰沫不管大小，喷射速度可达每小时36-110公里，也就是说，可以射得很远。

另外一项发表在『新英格兰医学杂志』的研究则认为，细微的痰沫形成的气溶胶可以在空气中驻留数小时。当然这一实验仅仅是在特定条件下完成的。

世卫组织对此持审慎态度但承认唾液可以飞到比一米更远的地方法国蒙彼利埃大学教授Estelle Jumas Bilak认为，一米，是人之间正常的社会距离，很少有保护作用。

在现实环境中，新冠病毒能感染1-8米范围内的人群吗？华盛顿大学专家Paul Pottinger予以淡化：这个问题不是说唾沫一直可以飞到多远，而是一直飞到什么距离以后就不足以构成威胁。法国国家科研中心教授Étienne Decroly认为，没有多少唾沫会飞到两米远，但不是绝对没有。我们可以放一小张纸片贴在墙上一米的距离，只要你说话声音很高时纸张就会颤动。也就是说，在一米的距离，你会直接感染到你对面的人。

在蒙彼利埃，医护人员必须至少保持两米距离，食堂椅子距离本来相隔一米，再抽掉其中一个。在办公室，必须保持三米距离。一米，是正常的距离，没有任何保护作用，两米，就可以允许有比较自由的动作。但是要求增加距离对专家来说毫无意义：我们不能完全停止社会生活。

最后，没有任何一项研究能证实社交距离有多大才具有真正的保护作用。法国国家科研中心研究员Arnaud Banos认为，保持距离必须同其他的保护措施一并使用才有作用，他认为保持一米更多的是象征价值。

面对不确定状态，众多科学家建议解封后佩戴口罩，保持一米距离，再戴上口罩，就会缩减病毒袭击。

数十万法国专家四月初联署，要求普及所有保护呼吸系统的手段，其中一位医生希望最终所有人都能戴上FFP2这一能过滤涌入的空气的特殊口罩，在没有这一口罩之前，所有类型的口罩，哪怕一个长头斤也有一点点保护作用。至于医护人员，则绝对需要戴FFP2口罩。

 

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