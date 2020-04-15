保持一米距离 足够安全吗

新冠疫情肆虐，许多国家提出人与人之间应保持一米的社交距离，这一距离足够吗？其实，科学界对此并无共识。

广告 继续浏览后续

法国卫生部长、总理乃至总统讲话时，每次都强调几个个人必须注意的卫生条件，其中一个就是各自之间保持一米的距离。其实，法国是遵循世卫组织的要求而作的。这一要得到了多数国家的遵守，但也有所变化，比如比利时和澳大利亚要求保持1.5米，美国也有所不同，3-6码。

不管一米还是两米，最近麻省理工学院一项研究提出了一个新问题，根据这一研究，咳嗽或者打喷嚏者，射出的唾沫形成的“气雾”，可以一直飘到八点二米以远。另外，咳嗽时，痰沫不管大小，喷射速度可达每小时36-110公里，也就是说，可以射得很远。

另外一项发表在『新英格兰医学杂志』的研究则认为，细微的痰沫形成的气溶胶可以在空气中驻留数小时。当然这一实验仅仅是在特定条件下完成的。

世卫组织对此持审慎态度。但承认唾液可以飞到比一米更远的地方。法国蒙彼利埃大学教授Estelle Jumas Bilak认为，一米，是人之间正常的社会距离，很少有保护作用。

在现实环境中，新冠病毒能感染1-8米范围内的人群吗？华盛顿大学专家Paul Pottinger予以淡化：这个问题不是说唾沫一直可以飞到多远，而是一直飞到什么距离以后就不足以构成威胁。法国国家科研中心教授Étienne Decroly认为，没有多少唾沫会飞到两米远，但不是绝对没有。我们可以放一小张纸片贴在墙上一米的距离，只要你说话声音很高时纸张就会颤动。也就是说，在一米的距离，你会直接感染到你对面的人。

在蒙彼利埃，医护人员必须至少保持两米距离，食堂椅子距离本来相隔一米，再抽掉其中一个。在办公室，必须保持三米距离。一米，是正常的距离，没有任何保护作用，两米，就可以允许有比较自由的动作。但是要求增加距离对专家来说毫无意义：我们不能完全停止社会生活。

最后，没有任何一项研究能证实社交距离有多大才具有真正的保护作用。法国国家科研中心研究员Arnaud Banos认为，保持距离必须同其他的保护措施一并使用才有作用，他认为保持一米更多的是象征价值。

面对不确定状态，众多科学家建议解封后佩戴口罩，保持一米距离，再戴上口罩，就会缩减病毒袭击。

数十万法国专家四月初联署，要求普及所有保护呼吸系统的手段，其中一位医生希望最终所有人都能戴上FFP2这一能过滤涌入的空气的特殊口罩，在没有这一口罩之前，所有类型的口罩，哪怕一个长头斤也有一点点保护作用。至于医护人员，则绝对需要戴FFP2口罩。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅