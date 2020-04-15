台湾登纽时广告暗批WHO称遭孤立但能助防疫 世卫反驳

纽约时报在当地时间14日刊登了台湾付费的全版广告，台湾用「一语双关」的方式，暗指世界卫生组织WHO对疫情没有帮上忙，台湾才能帮上忙；并强调没有人能孤立台湾。对于孤立的指控，WHO随即提出十三点公开说明作为反驳，详细列举台湾实际参与国际卫生工作，并未缺席。

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今天见报的纽约时报整版广告，设计简洁，字很少，但一语双关。上半版整个黑底，只有主标题几个大字「Who can help? 」(谁能帮忙)，但Who这个字刻意采用大写，也就是「WHO」，另一个意思就是「WHO能帮上忙吗？」还特地使用世卫标准色蓝，让人更容易和WHO做联想。

下半版整个白底，主标题则是「Taiwn.」(句点)，整版连续读下来就是「谁能帮忙？台湾」，藉以强调台湾的防疫成果及对防疫物资的捐献。

配合「WHO能帮上忙吗？」这句主要的质疑，在这个标题下方黑底上，有一个「洞口」的图像，跟据刊登纽约时报整版广告活动的发起人、设计师聂永真表示，洞口图像是隐喻世界卫生组织在疫情爆发时，因反应迟缓，与外在政治干扰导致的防疫缺口；而下半版的主标题「Taiwan.」这个字下方则有一个光明的出入口图像，意思是，相对世卫组织坐困的角度，台湾正积极建立一个通道，对外提供最大的帮助。

其它广告文字包括，「在全球孤立的时刻，我们选择团结」、「你不是孤单的。台湾也跟你站在同一阵线」、「谁能孤立台湾？没有人。因为我们是来帮忙的。」

WHO随即透过发言人贾撒列维克(Tarik Jasarevic)发表十三点反驳。WHO说，台湾成立2005年国际卫生条例（IHR, 2005）联系窗口，透过它接收IHR的通讯，向WHO总部直接提供IHR相关更新信息，并可使用密码进入IHR活动信息网站（EIS）系统。

其次，WHO在2020年1月成立多个支持WHO在全球因应COVID-19工作的重要网络，台湾的卫生专家参加了其中两个。有三位参加WHO感染预防与控制网络，两位参加WHO临床网络。他们每周透过WHO主办的视频会议，与大约60到80位来自全球的专家共同在因应疫情方面提升知识，加强指引。

还有，两位台湾的专家也参与了WHO在2020年2月11日至12日主办的全球研究与创新论坛。他们与世界各国的科学家共同探讨具有关键性的研究问题，设法合作加强疫情的因应作为。

WHO还说，台湾的卫生调查训练班是流行病学与公共卫生防治训练网（简称TEPHINET）的成员。WHO会与TEPHINET分享全球疫情警报与因应网络发布的警示，并请求协助，那些讯息会下达到TEPHINET的会员。

不过台湾外交部立即回应表示，世卫迄今无法秉持中立让台湾参与，过去申请技术会议被拒高达七成，呼吁世卫尽速与台湾研商，邀台湾以观察员身分出席今年WHA。

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