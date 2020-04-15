安倍在东盟与日中韩首脑视频峰会上强调要维持防护服供应

东盟与日中韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别视频会议在日本时间4月14日下午举行。日本首相安倍晋三、中国国务院总理李克强、韩国总统文在寅、世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞与东盟10国首脑、东盟秘书长林玉辉出席了视频会议，越南总理阮春福主持会议。

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为防止新型冠状病毒在全球蔓延，各国首脑就尽快研发出治疗药物的重要性达成共识。

安倍首相在会议上强调：“防护服等物资依存于东盟地区的出口，正是在现在这样的危机时刻，应该通力合作，维持物资流通”。

据悉，目前日本医疗现场新冠住院病人猛增，日本非常需要防护服。关于在治疗新冠上有很好效果的日本研发药物法匹拉韦（Avigan），安倍向各国首脑做了说明，表明正在推进临床研究。菲律宾总统杜特尔特、缅甸国务资政兼外交部长昂山素季就日本计划无偿提供法匹拉韦表示感谢。

安倍还在视频会议上提议设立“东盟感染症对策中心”，得到了各国首脑等赞同。

李克强在发言中表示，当前新冠肺炎疫情已波及200多个国家和地区，世界人民生命安全和健康受到重大威胁，世界经济遭遇严重冲击。在前不久举行的二十国集团领导人特别峰会上，习近平主席倡导国际社会坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作。东盟与中日韩应当增强命运共同体意识，发出风雨同舟、守望相助的信号，争取东亚地区早日战胜疫情。

韩国总统文在寅则表示，韩国进一步加强人道援助预算，并在尽可能的范围内满足东盟各国的援助请求。

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