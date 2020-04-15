忍无可忍？ 法国当局为什么召见中国驻法大使

法国自戴高乐六零年代决定不顾冷战氛围率先与中国建立大使级外交关系以来，极少发生过法国政府紧急召见中国驻法大使的事情。4月14日，法国政府极其罕见地召见中国驻法大使卢沙野以示抗议，尽管法国外交部长勒德里昂用词微妙，行动本身已足以显示法国无法按奈的愤怒。

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中国大使馆言论失控引发愤怒

4月12日中国大使馆用中法双语刊出题为“把颠倒的事实再颠倒过来—一名中国驻法使馆外交官对新冠肺炎疫情的观察”一文后，引发哗然，一些人指出完全是不顾事实的谩骂，且出自中国外交官之口，令人怀疑中国正在发生着什么。

巴黎政治学院教授Antoine Bondaz直言不讳评论，“中国大使馆的这篇文章再一次表现得不知羞耻。谣言、假信息、辱骂，无一不缺。不反应，不谴责，等于放任中国大使胡作非为，丧失起码的尊严。”这位学者把矛头转向法国政治人物：“法国政界沉默无语，尤其是那些法中友好小组的议员和参议员……容许被侮辱，容忍谣言和依靠传言的宣传，只能破坏法中关系。”他认为，如果法国官方不反应，形同鼓励中国当局走得更远，今天发一个文告，那明天呢？这位教授还表示，没有人会以为法国和欧洲处理疫情危机的方式很完美？必须指出有许多准备不足甚至错误，最后必须要做一个总结。但这一切也绝不足以让一个外交官来发表谩骂和漫画式的语言。

法国作家、电影导演Tristan Mendès Rrance则谴责出自中国大使馆官网的文章“真是不可思议……特别令人恶心的宣传，可以想象中国现在正在发生着什么。”

法国『世界报』则在法国外长勒德里昂召见中国大使卢沙野次日15日报道指出，中国驻法大使卢沙野来法之前，在加拿大担任大使时已颇有“鹰派”的名声，他的有关华为的表态，法国早已告知其“越位”，但是，从那以后，他以“一名驻法外交官的观察”的名义发表评论。

该报称，法国外交部面临两难境地，公开谴责中国大使可能会损害“法中空中通道”--目前通过这一通道从中国运往法国急需的口罩；另外，法国外交部还希望中国可以在减轻非洲沉重的外债方面起到关键作用。

不断发表在中国使馆官网上的这些评论被视作是一种“噪音”。但是，法国外长办公室在外长主持下几次开会讨论，难道这些评论反映出的不是更具挑衅性，更有毒害，更远离真相的姿态？中国外交借此来逃避中国应负的责任？

不过，法国世界报认为，歪曲真相的外交，使用这一手段的中国外交官远非卢沙野一个。

中国外交官的文章说了什么？

这篇以中国驻法外交官名义发表的文章，被指里面充满对西方的敌意和无端指责，甚至子虚乌有。

在这篇题为“把颠倒的事实再颠倒过来—一名中国驻法使馆外交官对新冠肺炎疫情的观察”一文中，使用粗野的语言指责美国和欧盟对中国在防控新冠疫情的批评，反指“让养老院的老人签署“放弃急救同意书”；养老院护理人员擅离职守，集体逃离，导致老人成批饿死、病死”，这里虽不点名但是明白无误地指责法国的养老院体制，并指责“种种这些，却未见西方主流媒体大量报道，深入调查，揭露真相。这些标榜公正客观的媒体和专家良心何在？职业道德何在？”

但是，法国媒体查证显示，中国大使馆攻击法国的这段话出自『法国西部报』的一篇报道的某一个段落，提及的是西班牙发生的一件事。

稍远处，该文指，“在抹黑中国未果的情况下，某些西方政客和媒体把矛头转向了世界卫生组织，称其偏袒中国，有人甚至呼吁要切断世卫组织资金来源。疫情发生以来，中国积极配合世卫组织工作，及时向其通报信息，邀请世卫组织专家组来华进行实地考察。世卫组织高度评价中国抗击疫情举措和取得的效果，称中国在疫情防控方面所采取的做法为全球树立了新的标杆。这是客观、公正的评价。然而，世卫组织却遭到了西方国家围攻。有些人对世卫组织总干事谭德赛发起了人身攻击。由80多位法国议员联署声明支持的台湾当局甚至用“黑鬼”字眼来攻击谭德赛。不知这80多名法国议员作何感想？。”

这一段也是远离事实，法国议员有关呼吁支持台湾参与世卫组织的声明，根本没有一处提及世卫组织总干事谭德塞的名字，也根本没有使用“黑鬼”二字。

文中还有好多真假参半，混淆视听，无法核实的细节，比如质疑欧美在武汉封城后一个多月做了什么：“他们的领导人说，新冠疫情只是一场小流感，无需担心；病毒只攻击黄种人；病毒在本国流行的可能性极小。他们的媒体和专家一边渲染本国的“歌舞升平”，一边忙着诋毁中国，看中国的笑话，指望在中国发生“切尔诺贝利效应”。”

文中把英国政府卫生顾问曾经提出的所谓“群体免疫”设想最终并未被首相约翰逊采纳的建议称之为：“我们看到在西方国家，政客们为了自己的选票相互攻讦；提出“群体免疫”策略，让普通百姓以生命之躯抵抗病毒屠杀”。

中国外交部发言人赵立坚：一场误会

与中国大使馆外露的杀气腾腾的做法有别，法国外交部只是在14日晚间的信息公报中，简略地提到了这件事。法国外交部发言人表示，具体行动是通过外交部秘书长打电话召见的：“封足令使然”。

法国外长勒德里昂明确对中国大使表达了不满，但法国外交部公报并未提及，原因，在中国驻法大使馆官网发表的一系列匿名的“品味低下”的评论。法国外交部表示，“最近中国大使馆代表人的一些立场并不符合法中两国的双边关系”，这是一种明确谴责中国大使行为举止的方式，但有意没有指向北京。

根据法新社报道，周三，记者就中国驻法大使有关新冠言论遭法国召见一事提问时，中国外交部发言人赵立坚回答称，这是一场“误会”，他称，中国从来没有针对法国应对疫情的方式表示出任何负面的言论。

前面那篇文章还挂在中国驻法大使馆官网上，不过，现在在这篇文章上面挂着另外一篇题为“中国驻法大使卢沙野在中国网发表文章『中法合作抗疫，千里同好坚于金石』”标明时间：4月14日。

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