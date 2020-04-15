法国外长：应对新冠疫情 世卫运作存在“缺失”

美国总统特朗普周二宣布暂停向世界卫生组织拨款，法国外长勒德里昂周三表示，说，在应对这场新冠疫情危机方面，世卫组织的运作显示出某种“缺失”，他呼吁建立国际卫生新的“多边协调体系”。

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法新社消息，勒德里昂周三在法国参议院外交事务委员会听证会上表示，“世卫组织的运作确实存在应该反省的地方，比如缺乏某种反应，检测，预警，掌握信息制定标准的能力”。不过，勒德里昂也表示，并非应有世卫组织执行者承担责任，这是一个机构职责问题。勒德里昂表示，目前的危机应该让各国重新审视各大国际组织的角色和作用。

美国总统特朗普宣布，暂停对世界卫生组织的拨款。一直批评世卫偏袒中国的特朗普指责世卫“延误发出紧急公共卫生警告，使疫情在全球蔓延”。美国作为世卫主要的赞助方有责任对世卫的行为问责。 法国周三对特朗普在新冠疫情危机中做出这项的决定表示“遗憾”，法国希望世卫作为联合国下属负责卫生事务的机构能够继续工作，重回正轨。

勒德里昂说，疫情之中唯一一个全球协调合作的机构陷入困难令人感到遗憾。世卫是一个重要的机构。 法国和德国本月出曾建议组建“多边主义联盟”，以抗衡试图打破1945年以来国际秩序的企图。勒德里昂重提国际公共卫生领域的“多边主义”联盟称，其目的是要改善国际卫生体系，使之更加协调，更加有效。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利也对美国的决定表示遗憾，认为没有任何理由可以为这种行为辩护，他强调现在比任何时候都更加需要美国在减缓疫情蔓延方面作出努力。

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