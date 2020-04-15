谭德塞对特朗普暂停向世卫拨款表示遗憾

世卫总干事谭德塞周三对美国总统特朗普宣布停止向世卫拨款表示遗憾，称世卫正检讨美国停止拨款所带来的影响，并将与合作伙伴填补所带来的空白，以使世卫继续运作。美国白宫的新闻稿指，世卫不断重复中国官方宣称病毒没有人传人的说法，不顾许多医师与卫生官员的警示。

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谭德塞在日内瓦举行的记者会上表示，现在是团结一致，联手应对病毒威胁的时刻。谭德塞并表示，美国作为世卫第一大资助国“长期以来都是世卫的慷慨的朋友”，他希望美国能继续下去。

谭德塞此前在社交网站推特上回应，世卫组织的唯一宗旨是致力为所有人服务，挽救生命并制止新冠病毒大流行，他重申“没有时间可以浪费”。

谭德塞并推文写道：“过去几个月以来，我们学到关于2019冠状病毒疾病的其中一件重要事情是，越快找到、检测、隔离和照护所有病例，我们就让病毒越难以扩散。”他说，这项原则将拯救人的生命，并减缓疫情对经济造成的影响。

另外，联合国秘书长古特雷斯周三也发表声明表示，这场前所未见的疫情，需要前所未有的全球应对。“不同机构对相同事实做出不同的解读是有可能的。等我们最终翻过全球大流行的这一页，一定要进行回顾，了解这种疾病究竟如何产生，又是如何以如此迅猛的速度传遍全球，以及各方在疫情中所采取的应对。”

古特雷斯表示，从中所获得的经验，将有助于国际社会更加有效地应对未来可能发生的类似挑战，但“现在并不是做这些的时候”。

特朗普周三表示，世卫宣扬中国对疫情的假讯息，导致疫情全球蔓延，各国付出惨痛代价，美国将暂停对世卫的金援，并调查世卫管理不善与隐瞒疫情传播的责任。 美国每年捐助世卫4至5亿美元，是世卫最大资金捐助国。中国提供世卫4000万美元资金，仅约美国的1/10。

美国白宫周三发出新闻稿说明美国追究世卫应对新冠肺炎疫情的责任时提到，台湾在发现病毒有人传人的相关报导后曾向世卫通报 ，世卫却没有将这份资讯对外公开。

新闻稿指出，世卫不断重复中国官方宣称病毒没有人传人的说法，不顾许多医师与卫生官员的警示。台湾在发现有关人传人的相关报导后，曾在去年12月31日与世卫联系，世卫却没有向全球公开这项讯息。 新闻稿也指控，1月一整个月，世卫都在赞扬中国政府的应对措施，宣称没有人传人现象，尽管疫情爆发的武汉当地医生曾提出警告。世卫在1月22日宣称新冠疫情仍不构成“国际关注公共卫生紧急事件”，并在记者会上高度赞扬中国政府。

白宫的新闻稿指出，美国将对世卫应对新冠病毒大流行的管理不善与隐匿疫情进行调查，在此期间将暂停对世卫提供资金。 新闻稿指出，世卫长期存在结构性问题。世卫的应对显示并未对新冠肺炎这类严重传染病危机做好预防、及时发现与因应的准备，世卫缺乏确保成员共享正确资讯与透明数据的结构，使世卫容易受到错误资讯与政治影响。

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