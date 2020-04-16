一季度中国关闭816家违法网站 网易新浪凤凰被约谈

据中国网信网4月16公布的消息，一季度，中国全国网信系统累计依法约谈网站1143家，警告网站848家，暂停更新网站117家，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站816家，移送司法机关相关案件线索3520件；有关网站平台关闭各类违法违规账号群组3.3万个。

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通报称，被查处的网站涉及多个范畴，包括有传播危害国家安全信息和行为的违法网站、未经许可违规从事互联网新闻讯息服务的网站、淫秽色情网站、游戏类赌博网站、网络诈骗网站、侵权假冒网站、封建迷信网站，以及从事有偿论文代写代投非法中介服务并虚假备案的网站。相关报道并对上述类别的查处网站和账号进行一一列举。

此外，报导指，中国国家网信办持续加强对省级网信办的指导，通过约谈整改、行政处罚、公开曝光等手段，依法加大监管执法力度，例如针对“虎嗅App”“网易网”“快乐网”等网站平台在涉及新型冠状病毒肺炎疫情的报道中，存在违规从事互联网新闻资讯服务等问题，北京、广西等地网信办依法约谈相关负责人，责令立即停止违规行为，关停问题栏目，并严肃处理相关责任人。

针对“凤凰网”“凤凰新闻客户端”“学习与记录网”等网站平台持续传播低俗庸俗资讯，扰乱网络资讯传播秩序等行为，北京、广东等地网信办依法约谈其相关负责人，责令其立即停止违规行为，全面清理违法不良资讯。另一方面，针对“京东”“拼多多”“淘宝”“微店”等电商平台存在售卖不良影片、不合格商品等问题，北京、上海、浙江等地网信办亦有依法约谈相关负责人，责令限期全面整改，并严肃处理相关责任人。

来自网信办的通报还称，针对“知乎”“豆瓣”等网站平台对用户发布法律、行政法规禁止发布或传输的信息内容未尽到审查义务等问题，北京网信办对上述网站平台分别予以20万元、25万元罚款的行政处罚。

另有消息指，近日网上流传一篇题为“哈萨克斯坦为何渴望回归中国”的文章，当中称哈萨克斯坦在历史上曾属于中国，又称当地有居民一心想“回到中国”。哈萨克斯坦政府随后为此召见中国驻该国大使表示抗议。网民随后发现有大量同类文章，而“渴望”的主体则从哈萨克斯变为越南、缅甸果敢、俄罗斯边境部族乃至非洲华人等。据报导显示，社交媒体微信在16日表示，已经删除“XXX为何渴望回归中国”相关文章277篇，并封掉153个公众号。此外，陝西西安市曲江新区网信办周三15日透露，操刀这些文章的网络公司已于2019年7月29日注销。但这些文章不少还是在近期发出的。

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