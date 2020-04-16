中国商务部：没有也不会出现大规模外资撤离 工信部谈复工复产

中国商务部新闻发言人高峰4月16日表示，目前在华外资企业复工复产率稳步提升。高峰宣称，总体上看，尽管疫情对在华外资企业造成一定影响，但中国没有也不会出现大规模外资撤离情况。同日，工信部产业政策与法规司司长许科敏，就中国企业最新的复工复产情况进行了介绍。

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当天的商务部记者会上，有记者提到，近日有媒体报道指，日本经济刺激计划细节公布，拨款扶持日本企业从中国撤离。此外也有媒体报道，当地时间4月10日，美国白宫首席经济顾问库德洛接受采访表示，美方希望尽可能多的美国公司回流，美国政府将为美国公司支付从中国搬回的费用。库德洛在接受福克斯商业频道采访时谈道，美国可以考虑为每家想要离开中国的美国企业补贴搬迁费用。比如承担企业回国的转移成本，包括工厂、设备、知识财产、装修等等，政府将 100% 的此类开销一次性费用化，也就是说这些成本费用将允许一次性税前扣除。

对此，高峰回应表示，数据显示，迄今，中国华南地区98%的日资企业已恢复生产，开工率达到100%的企业占41.4%，开工率为80%至100%的企业占42.3%。其他地区日企复工也取得积极进展。在华生产率先恢复，有力支持了日企经营和稳定发展，并且已有很多日企表达了对中国市场的信心和进一步开展对华投资的意愿。他还提到，依据华南美国商会疫情影响报告显示，75%的受访美资企业表示，无论疫情影响如何，不会改变在华再投资计划。而根据中国美国商会2020年《中国商务环境调查报告》，尽管目前美国在华企业面临新冠肺炎疫情等一些问题，但从长期来看，中国仍会是大多数在华美资企业的重点市场。

高峰称，目前在华外资企业复工复产率稳步提升。对全国8700余家外资重点企业的调查显示，截至4月14日，复产率超过70%的企业占72.8%，较上周提高0.9个百分点。他表示，总体上看，尽管疫情对在华外资企业造成一定影响，但中国没有也不会出现大规模外资撤离情况。高峰强调称，经济发展有其内在规律。当前全球产业链供应链格局是各国企业多年来共同努力、共同选择的结果，是各经济体要素成本、产业配套、基础设施等综合因素作用的结果，不是一朝一夕形成的，也不是哪个人、哪个国家能够随意改变的。全球供应链只有在开放、合作的环境下才能实现效率和安全。

另在当天，许科敏在国务院联防联控机制的新闻发布会上介绍指，截至4月14日，全国规模以上工业企业平均开工率已达99%，人员复岗率达到94%。他提出，当前境外疫情快速扩散蔓延，制造业复工复产出现一些新情况、新问题，国际国内市场需求不足、企业生产成本上升、资金周转困难、国际人流物流不畅造成已复工复产的企业面临再次减产停产的风险，产业链、供应链的稳定受到一定冲击。工信部按照以大带小、上下联动、内外互动的思路，针对制造业复工复产中的问题进一步采取措施，推动产业链协同复工复产。

另外，中国全国工商联亦介绍称，约91.4%的民营企业已复工，一半企业产能利用率超过50%，24.9%的产能利用率达到80%以上，全行业及全产业链同步恢复迹象十分明显。工商联称，大型企业复工复产达到基本恢复正常，57.8%已复工的大型企业产能利用率达80%以上。至于小微企业复工复产速度加快，复工率达86%，比3月下旬大幅提升。

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