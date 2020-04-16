亚马逊法国分公司复工日期有待确立

在法国司法部门做出裁决，要求亚马逊在新冠疫情期间，严格限制配送范围，以避免工作人员的感染风险之后，亚马逊法国分公司表示将关闭其在法国的仓库和配送中心，暂时关闭5天。不过周四上午，亚马逊法国分公司负责人杜瓦尔（Frédéric Duval）表示，该公司仓库和配送中心重新开放日期有待确立。

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根据《巴黎人报》的报道，杜瓦尔周四上午接受法国电台RTL的采访时表示：目前尚无法确立重新开放的时间，不过他们会争取尽早恢复工作。

本周二（4月14日），南泰尔法庭做出裁决，要求亚马逊公司在相关机构对该公司仓库内与新冠病毒有关的风险作出评估之前，必须限制公司业务，范围将局限于民生必需品。周三，法庭指派的一个社会经济委员会召集会议，并作出暂时关闭亚马逊在法国的仓库和配送中心的决定，以方便清理场地和风险评估。

亚马逊公司方面表示：停业期间，该公司雇佣的所有员工（近1万人）继续领取全额工资。向法庭提出申诉的亚马逊公司内部最大的工会组织SUD表示：他们最大的诉求就是停止亚马逊在法国的运营，进行必要的检查，因为他们对亚马逊发货地点的卫生条件越来越感到担忧。该工会谴责亚马逊不顾疫情威胁，没有采取保护职工措施。

南泰尔法庭周二做出裁决认为：亚马逊公司“明显无视它在保护员工健康方面应尽的安全和预防义务”。并下令该公司在风险评估出台之前，只能处理“食品，卫生及医疗产品订单，如有违反，将被处以巨额罚款。

亚马逊法国公司负责人不无遗憾地表示：工会组织的此一做法带来严重后果，将对很多法国人造成较大影响，不仅严重影响数百万使用亚马逊服务的消费者，他们目前被禁足在家中，需要亚马逊的配送服务；也将导致使用亚马逊服务的数千家中小企业陷入困境。此外，亚马逊的员工们也将被迫呆在家中。

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