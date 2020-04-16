全球新冠病毒大流行死亡数据一览

4月16日，美国华盛顿州，一名戴着防护口罩的女子。

全球新冠病毒大流行造成严重死亡，根据法新社统计，截至4月16日国际标准19时，已有141127人死于这一病毒。

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官方公布的遍布193国的确诊人数已超过2135410人，但这一数字仍需谨慎对待，它反映的只是部分带毒者的真实数字，许多国家只对需要住院治疗的患者进行检测。其中至少465700人痊愈。

24小时内，全球死亡人数增加9490人，新确诊病例增加101787例。

全球24小时内死亡人数前三位的国家分别是美国，死亡4505，英国，死亡861，法国，死亡753人。

美意西法英 死亡最多

美国二月底出现了第一例死亡病例，现已成为全球死亡人数最高的国家，死亡累计31590人，确诊累计648788例。至少53489人痊愈。

其他死亡人数排在前列的国家分别是意大利，死亡22170人，确诊168941。西班牙死亡19130人，确诊182816。法国死亡17920人，确诊165027例，英国死亡13729人，确诊103093例。

中国不计香港和澳门，公布的确诊为82341例，死亡3342人，77892人痊愈。

自周三以来，几内亚，斯威士兰以及厄立特里亚出现了第一批新馆病例。

欧洲截至周四国际标准19时，死亡累计92941人，累计确诊1082930；美国和加拿大死亡32803人，累计确诊678698例；亚洲死亡5391人，累计确诊153340例；中东死亡5260人，累计确诊113977例；拉美和加勒比海地区死亡3702人，累计确诊80706例；非洲死亡951人，累计确诊18033例；大洋洲死亡79例，累计确诊7730例。

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