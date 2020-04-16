剑桥大学学者出来说话了 新冠病毒不是从美国传到中国的

最近剑桥大学一项研究发表公布后，科学家本想要说明新冠病毒如何从中国传向世界，却在中国被有些人歪曲成证明新冠病毒是从美国传到了武汉。有人甚至很激动地称，该研究报告“终于证明了中国的清白，还了中国一个公道”。现在，原作者出来说话了，如果有心希望病毒是从美国传到中国的人可能会大失所望。

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可能作者论文中一句“在美国流行的新冠病毒类型是中国流行病的‘祖先’”在中国被人误读或者被一些人曲解为病毒最早并非来自中国，而是美国。

美国之音采访了这篇论文的第一作者，英国剑桥大学基因遗传学者彼得.福斯特，他明白无误地表示，尽管仍无法断定新冠病毒的确切起源，但可以肯定的是这一病毒最早是在中国传播开来，而且病毒最早的流行地点可能并不在武汉，而是比武汉更靠南的广东。

这位科学家及他的团队使用全球采样的160个病毒基因组数据，绘制出新冠病毒的原始传播图，发现病毒通过变异产生三个不同的变异体，分别被列为A、B、和C。

大约引起误解的就是三种变异体的解释，研究者发现，A型新冠病毒最接近于在蝙蝠身上发现的冠状病毒，即原始病毒。A型病毒虽然在武汉出现，但并不是武汉的主要病毒类型，反而是有A型病毒变异产生的B型病毒是武汉流行的主要病毒。B型病毒不仅在武汉流行，也传播到了中国各地以及整个东亚。而A型病毒主要的流行地是美国和澳大利亚。在欧洲流行的C型病毒则是由B型病毒变异而来，在法国、意大利、瑞典和英国的早期病例中发现。

福斯特解释说，可能是前往加拿大和北美的人携带了A型病毒，通过“奠基者效应”，它在相当长的一段时间都没有被发现但是却传开了。后来，A型病毒在美国就成了主要的类型。但它并不意味着因为它是美国的多数类型，所以它就是来自美国，这是一个错误的结论。

福斯特表示，他们的研究虽然不能确切推断出病毒的源头所在地，但可以肯定新冠病毒最早是在中国传播起来的。他认为病毒的最初传播是在中国，也可能是在中国南部，很早就在中国发生了。

另外一项研究也证明新冠病毒并非起源美国。美国华盛顿大学生物学家贝德福德4月12日表示，他与西雅图流感研究中心的合作研究表明，今年美国的季节性流感并非新型冠状病毒，而新型冠状病毒并非起源于美国。

外界曾有传说，新型冠状病毒去年11月已在美国开始传播，但却被认为是季节性流感。研究人员回头检测了今年1月采集的3600个份流感样本中的新冠病毒，结果全部是阴性。他们又检测了2月份采集的3308个流感样品，在2月21日首次检测出阳性，2月共有10个样本检测出阳性。”因此，10月至今年一月在西雅图的季节性流感不是由新冠病毒造成的。这等于反驳了有关新冠病毒早就在美国传播，却被当成流感处理的阴谋论。

贝德福德4月12日在其中一条推文写道：“新型冠状病毒于2020年1月至2月被首次引入美国”。同时，追踪新冠病毒的传播途径也清楚地表明，这种病毒直到今年1月才进入美国。“该病毒通过多种途径到达美国。一月下旬有来自中国的直接传入，二月有来自欧洲的疫情的多次传入。”

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