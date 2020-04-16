失业大幅攀升 特朗普将推出重启经济计划

受新冠疫情冲击，美国失业大幅攀升，4周内2200万人申请失业，美国总统特朗普周四发推说，将提出重启美国经济计划。不过，美国包括纽约州等东岸7个州的政府决定，延长非必要商业的关闭命令以及停课令到5月15日。有关决定与总统特朗普计划最快在5月1日复工并不一致。

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美国死于新冠肺炎人数已经超过3万3千人。纽约州州长科莫表示，纽约州单日新增606例死亡病例，这个数字“令人痛心”。不过他说，纽约州新冠患者的住院人数比前一天减少，累计1万8千人，是近一周以来最低，显示纽约州限制措施能够有效控制疫情扩散。他呼吁市民继续留在家中，保持社交距离，乘搭巴士、的士及火车时候，需要戴上口罩。纽约州将防疫限制措施延长至5月15日。

受新冠疫情冲击，美国经济几近停摆，掀起近代最猛烈失业潮。最新数据显示，全美上周524万人初次申请失业，4周来累计超过2200万人，直逼过去10年新增的就业人口。

美国劳工部周四公布，截至11日当周，全美524.5万人初次申请失业补助；前一周达661.5万人。过去4周，申请失业补助达2203.4万件，打破1982年秋季4周内270万人申请失业补助的纪录。美国在1980年代初期曾发生严重经济衰退。

随着新冠2疫情越来越严重，全美多地3月中旬起陆续推行居家防疫措施，大量商家被迫停业，以裁员或放员工无薪假度，导致过去4周每周都有数百万人申请失业补助。

据推算，美国失业率已达8.2%，超越1975年5月以7%写下的史上最高纪录，而且未来几周还会有更多人申请失业补助，美国4月失业率突破双位数几成定局。

美国总统特朗普认为，美国的新冠疫情“峰值”已过，他将在周四推出新的疫情防控指导意见，以尽快“重启”美国经济。

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