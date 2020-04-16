新冠病毒肆虐如今，仍然令卫生当局的决策者，甚至传染病学家感到有许多未知的领域，费加罗报报道总结：至少有三个想不到。

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法国传染病学家，医学院士Anne-Claude Crémieux，2009年出版过一部如何应对sars及其他全球大流行的传染病的专著，她解释说，“人们每次遭遇新的病毒都感到非常吃惊，问题是我们该如何反应”。

第一个想不到，小小新冠病毒征服全球。这个过程并不必然，中国公开的第一批信息并未预示这一病毒会在如此大范围流行，错误就在于以为疫情已被中国基本控制。顶多不过一如另外一个危险的病毒--中东呼吸综合症，2012年出现在沙特，从来也没有传染到世界，至今仍然在中东地区负隅顽抗。可惜中国提供的官方数字最后留下的是一场巨大的幻觉，只有那些了解这个政体的人没有上当。另一位对中国颇有研究的医学院士Christian Géraut表示，“当我看到那些视频，我明白了情况要比官方说出来的严重许多倍”。费加罗报东亚记者Sébastien Falletti早已逃出中国官方数据的迷宫，他这样评论：“我不相信这些数据，因为这是官方的数据”。

第二个想不到与第一个有联系，是以为这一新冠病毒如同他的表亲SARS一样，主要是由带症状的患者来传染的。如此，一旦发现一个感染源，就有可能尽快阻断其传染路线，这一战略在于对所有接触过确诊患者的人进行排查，从而遏制传播路线。这一战略给卫生当局造成一个疫情可控的幻觉，法国新冠病毒教授Jeanne Brugère-Picoux说，这一战略2003年管用，但是那时候中国人远远没有像今天这样大批来到巴黎旅游。自从发现无症状和轻症状也能感染他人后，2003年建立起来的这一套应对方式被击得粉碎。

最大一个没想到涉及抗体寿命。4月12日，法国科学顾问委员会主席Jean-François Delfraissy在意大利『共和报』披露的一个重大信息：“新冠病毒是一种很特别的病毒，我们发现能够应对它的抗体只存活一个很短的时期。我们发现越来越多的已经感染过的患者再次感染。“

这一次，整个免疫力大厦，被视为有利于解封的王牌，垮塌了。让我们重新从零开始吧，每个人都戴上口罩。

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