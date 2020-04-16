新冠病毒是否源于武汉病毒所泄露 北京否认 华盛顿要求彻查

4月16日，特朗普总统在白宫南草坪举行的“庆祝美国卡车司机”活动中，将一个带有总统印章和他的名字的钥匙交给卡车司机

美国似乎不排除已在全球夺取至少14万人性命的新冠病毒来自中国武汉的一个病毒研究所，政府要人表明已就此展开彻查。中方则反驳没有任何证据证明新冠病毒是在实验室产生。

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美国国务卿蓬佩奥周三在福克斯电视台表示，美国正在就新冠病毒如何传播，如何传染世界，导致如此巨大的悲剧展开彻查。

『华盛顿邮报』周三报道美国驻华大使两年前曾向美国国务院就武汉病毒所存在严重安全问题发出警讯，这一研究所正在研究蝙蝠携带的新冠病毒。周三晚上，福克斯电视台就此询问蓬佩奥时，蓬佩奥作出上述回答。

福克斯还就另外一个问题询问蓬佩奥：根据“多个消息来源”指出，目前蔓延全球，12月底爆发自中国武汉的新冠病毒源自同一个武汉病毒研究所，即使这里涉及的是一个天然的病毒，而不是中国人工合成的病毒，而且并非故意放毒，这一病毒是由于该研究所的安全措施松懈而发生了泄露事故造成的，从而引发一场灾难。

福克斯新闻援引其中一名消息人士的话说，这可能是“历来代价最大的政府掩盖行动”。报道说，这些消息人士相信，病毒是由蝙蝠传给人的，“零号患者”在实验室工作，后来接触了武汉社会人群。

蓬佩奥回答福克斯新闻说，“我们真的需要中国政府开诚布公”，帮助解释“这个病毒究竟是如何传播的”。蓬佩奥补充说：“我们所知道的就是这一病毒诞生在中国武汉，我们所知道的就是武汉病毒研究所距离那座湿货市场只有几公里”。

星期三，记者在白宫每日新闻会上就同一问题询问美国总统特朗普时，特朗普这样回答：我可以告诉你们，关于这件事我们听到的越来越多，美国正在对所发生的这个可怕的局面进行一项非常彻底的调查。记者追问他是否向中国国家主席习近平提及此事时，特朗普拒绝回答。

星期四，中国外交部发言人赵立坚回答记者提问时称，中方始终认为新冠病毒源头和传播途径问题是一个科学问题，应该交由科学家和医院专家去研究。

赵立坚称：“世卫组织负责人”和“世界上很多知名医学专家”都认为，没有任何证据表明新冠病毒是在实验室产生的，“所谓实验室泄露等说法毫无根据”。

但是赵立坚本人3月12日曾援引网络传闻，发推指美国军方利用出席武汉军运会机会，把新冠病毒带到了武汉。此说把病毒是人工合成的传言推向高潮，引发一场外交风暴，赵在消失几周复出后遭媒体追问时辩称，当时那样做是出于“义愤”，且是“个人推特”。

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