英国宣布延长封锁禁令至少三周

英国外交大臣拉布周四宣布，英国政府认为如果现在解除禁足令将危害大众健康与经济，因此禁足令将延长“至少”3周，确切解禁时间表尚不得而知。英国新冠病毒累计死亡1万3729例，高居全球第5，仅次于美国、意大利、西班牙和法国。

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英国从3月23日开始施行禁足令，限制民众待在家中，仅有担任重要工作且无法在家工作者可以外出上班。禁止有2人以上聚集。政府每3周进行检讨，研判禁足令是否延长。

拉布周四下午在疫情例行记者会表示：“我们仍没有看到感染率下降至所期望的地步。”

英国过去24小时死亡人数增加861人，累计死亡1万3729例，高居全球第5，仅次于美国、意大利、西班牙和法国。

拉布表示：“隧道尽头出现一丝光明，但我们现在处于这场疫情非常脆弱且危险的阶段。如果急着放松限制措施，过去的努力将有可能毁于一旦。”

他表示，评估认为禁足令必须继续施行，在解禁之前有5项条件必须达成。包括：要确保国家医疗保健服务（NHS）能够应付得来；其次是要看到每日的死亡人数“持续”下降。英国从4月7日以后，每日死亡人数都在700人以上，4月10日更逼近1000人，有980人死亡。

他表示，第3项条件是有可信证据显示，感染率下降到“可控制的水平”。还有就是确保筛检能力，确信任何政策改变都不会造成第二波传染爆发。

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