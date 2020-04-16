蓬佩奥与杨洁篪通电话 中美承诺合作抗击新冠病毒

杨洁篪与蓬佩奥2018年11月在华盛顿会晤

美国国务卿蓬佩奥周三与中国外交事务国务委员杨洁篪通电话。尽管中美关系持续紧张，但两国领导人在通话中承诺合作抗击新冠病毒，蓬佩奥强调抗疫中透明度和信息共享的重要性。

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美国总统特朗普批评北京在疫情最初对外隐瞒病毒传播的严重性，并指责世卫组织偏袒中国、延误发出警告最终导致疫情在全球蔓延，周二宣布对世卫组织暂停提供资金。

美国国务卿蓬佩奥周三与中国外交事务国务委员杨洁篪通电话，据美国国务院声明表示，蓬佩奥强调了疫情防控中保持全面透明与信息分享的重要性。

法新社报道指，美国国务院声明稿也似乎透出出和解信息，强调华盛顿在一月份向北京提供了援助，并将继续提供援助，以及中国加快对美国医疗物资的出口，以“因应美国的关键性需求。”

蓬佩奥表示，“双方确认承诺将致力于击败疫情并恢复全球健康与繁荣”

中国官方媒体则报道杨洁篪在通话中说，中国愿意继续同美方分享疫情防控信息和经验，开展抗疫合作。

法新社报道指，中美就新冠病毒起源一度大打激烈口水战、特朗普和蓬佩奥每天都在提“中国病毒”。但在特朗普与习近平在三月下旬的一次电话交谈后双方似乎进入非正式"休战"。杨洁篪说，在两位领导人3月27日通话以来，双方按照两国领导人达成的重要共识，就抗疫问题保持了密切沟通。 并称，维持良好的中美关系“至关重要”。

报道指，尽管双方尽力缓解紧张，但美国内部仍然不断出现批评之声。蓬佩奥周二在在一系列媒体采访中重申对北京的批评。美国国防部长埃斯珀周三在对福克斯新闻采访中也再次指责中国“隐瞒信息”。

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