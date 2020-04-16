马克龙：中国处理新冠病毒疫情“存在灰色地带”

法国总统马克龙周四表示，中国在处理新冠病毒疫情中“存在灰色地带”，马克龙对《金融时报》表示，“显然发生了一些我们并不知道的事情”。英国要求中国就新冠病毒如何出现，为什么没能及早阻止病毒传播等“难题”做出答复。而法国戴高乐号航母确诊新冠病毒人数增至668人。

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法新社报道，马克龙接受英国《金融时报》访问时，针对中国应对新冠疫情危机的方式表示，我们不会认同那种天真的说法，认为中国（处理新冠疫情的方式）强有力的多。“我们并不知情”。马克龙说，很明显，发生了些什么我们并不了解。

英国在周四要求中国就新冠病毒如何出现，为什么没能及早阻止病毒传播等“难题”做出答复。

英国外交大臣拉布周四表示，对新冠病毒是如何发生，中国不得不回答有关的“难题”。拉布表示，绝对需要以科学为本，进行非常深入的事后反省，包括病毒如何爆发。他又表示，此次病毒的流行显现国际合作的价值，英国在安排公民返国和采购方面与中国进行了良好的合作。 拉布在被问到未来会否对中国进行“清算”，他表示，在这次危机之后，毫无疑问双方的经贸来往不能像以往一样，必须问一些“棘手”的问题，如病毒是如何发生的，以及为何没有更早地阻止病毒爆发。

法新社说，马克龙的上述表态与英国及美国在中国关于新冠病毒方面“怀疑”不谋而合。

而美国总统特朗普则是指责北京从一开始就“隐瞒”了病毒在中国传播的严重性。特朗普并在周二冻结了美国对世界卫生组织提供的资助，指责世卫偏袒中国的立场。

而俄罗斯周四晚也出面干预，维护北京的立场。俄罗斯总统普京周四在与中国国家主席习近平的会谈中表示，有关病毒源于中国的被怀疑是错误的信息指控北京，其结果会“适得其反”。

另外，法国卫生总署署长萨洛蒙周四晚通告，法国新冠病毒累计死亡达一万7920例，24小时内新增753例。不过，入院及重症病患人数仍在持续下降，分别减少474例及209例。他说，病毒的传播目前在“高位持稳”。

另据法新社报道，法国航母戴高乐号确诊感染新冠病毒增至668例，20人仍留院治疗。据称，在入院士兵中，有1人在重症监护室治疗，情况稳定。法国军方指，会将舰上1767名海军陆战队士兵撤离。

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