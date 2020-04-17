七国集团首脑视频会议围绕世界卫生组织争论不休

七国集团（G7）首脑日本时间16夜举行视频会议，这是继3月16日后的又一次七国集团（G7）首脑视频会议，安倍首相在视频会议中强调：强化全世界的感染症预防体制是重要的，得到各国首脑的支持。

广告 继续浏览后续

在视频会议上，美国总统特朗普表明了对世界卫生组织（WHO）的不满，并表明停止了对世界卫生组织的出资，批判世界卫生组织缺少透明性，反复进行着拙劣的对应。

但是德国总理默克尔表明对应新型冠状病毒需要国际性的合作，法国总统马克龙在会上对WHO的应对表示支持，英国外交大臣拉布作为感染新冠病毒的首相约翰逊的代理，出席了会议，但是没有提及世界卫生组织，而欧盟的外交与安全政策高级代表博雷利当天与世界卫生组织总干事谭德塞举行电话会谈，重新传达了欧盟对世界卫生组织的强有力的支持，强调了与新冠病毒斗争在多国间的框架内继续合作的必要性。

而日本首相安倍晋三对此的表态不明。日本官房副长官西村明宏16日在谈及七国首脑视频会议时指出，有关世界卫生组织，不便透露详细情况，但是安倍晋三首相在会上谈到了对WHO的见解。

会议还就对非洲和东南亚等医疗体制薄弱国家进行支援的必要性达成一致。安倍在会上强调治疗药的开发和普及很重要，他介绍说：日美两国正在推进有望对新冠病毒有效的新型流感药物法匹拉韦（Avigan）的临床研究，并表示对希望得到这种药物的国家将无偿提供。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅