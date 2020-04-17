中国GDP首现收缩首季负6.8% 逊预期

受武汉肺炎重创，中国首季经济增长按年收缩6.8%，是自1992年有纪录以来首次出现负增长，而收缩幅度亦较市场预期中位数的6%大。中国国家统计局发言人毛盛勇指出，3月分的主要指标的降幅明显收窄，随着复工复产增加和政策支持，相信第二季的经济将较首季好，但他不愿透露北京政府今年会否订定经济增长目标。

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中国统计局数字显示，3月分不少指标跌幅均较市场预期大，综合而言，作为中国经济「三头马车」的首季数据均大幅下跌，例如社会消费品零售总额首季有7.8万亿多元人民币(下同)，按年下跌19%；全国规模以上工业增加值虽然受惠于3月跌幅收窄12.4个百分点，但首季仍按年下跌8.4%；而全国固定资产投资亦按年下跌16.1%，比市场预期差。

另外，3月的城镇调查失业率按月下跌0.3个百分点，回落至5.9%，其中，31个大城市城镇调查失业率为5.7%，与上月持平，而全国城镇新增就业人员达到229万人。

国统局新闻发言人毛盛勇今早在记者会上承认，疫情对中国经济运行造成较大影响，首季度的主要经济指标明显下滑，但由于抗疫工作良好，3月分的主要指标已呈现回升势头，降幅明显收窄，他相信，有关势头可以持续，随着复工复产加快推进和政策出台，相信第二季的经济运行会明显比第一季好。他又说，如果全球疫情控制较好，下半年经济运行会比上半年明显良好。

国际货币基金组织(IMF)日前下调全球经济表现，但预料中国仍有1.2%的增长，毛盛勇表示，据他理解，中国今、明两年的平均经济增长应在5%以上。但他不愿透露中国会否订定今年经济增长目标，指每年的主要经济发展目标都会在人大和政协的「两会」期间发表的政府工作报告公布，但今年「两会」因为防疫而推迟，目前不知道具体情况。

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