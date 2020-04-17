官方上修武汉死亡人数 仍然疑点重重

武汉早先公布的死于新冠疫情的数字，国内国外都不信，星期五，当局“上修”了武汉死亡数字，把原来的死亡病例2575例，核增1290例，累计死亡数字订正为3869例。就是说一下子增加了50%，比例不可谓不大。但是这个数字仍然疑点重重。

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责任不清

当局解释订正的原因有四点：包括早期医疗资源不足，有些患者在家中病亡；救治高峰期医务人员忙于救治，客观上存在迟报、漏报和误报现象；各种医院参与收治，少数医疗机构未能及时与大疫情网对接、报送信息；有些死亡病例信息登记不全，存在重报、误报情况。

问题在于官方的四点说明缺乏细节，因此每一项都有疑点。比如“家中死亡”，自武汉封城后，社交网络一直传出得不到医治多人死在家中的惨剧，还有“绝户”的消息传出，到底“家中死亡”了多少，官方没有提供数据；第二项，迟报、漏报、误报，初看以为当局终于承认“瞒报”，但是却把这一“现象”怪给了“救治高峰期医务人员忙于救治”，“客观上”出了问题。这种说法一方面绕过了“瞒报”的指责，一方面显然是在为医院行政部门，卫健委以及政府开脱责任。第三项，把未能及时报送信息归咎于“少数医疗机构”，指的是那些机构，究竟谁应承担责任，用词模糊。

另外，当局的统计时间是从什么开始的，覆盖的时间段都不清楚。新增的“确诊病例的死亡病例“指的是省钱并未确诊、死后重新纳入确诊范围的病例，或是去世前已经确诊，但当时为计入死亡数字的病例，当局也没有任何说明。

为什么海内外均对武汉第一次公布的数据严重怀疑，其实『财新』『财经』等媒体，以及一些消失的公民记者早就指出来过，武汉1月23日紧急封城后，大量患者涌向医院，造成整个医疗系统崩溃。医院收治患者的先决条件是确诊，但是医院人满为患，早就没有床位，结果造成恶性循环，大量求诊的，即便状况严重，也不予以确诊，因为确诊了，就意味着必须收治，医院没有床位，无法收治，因此就不予以确诊，许多严重的患者被打发回家病死了，还有封城后武汉交通封锁，许多疑似患者没有送医便在家过世了，统统算作普通肺炎，不列入死于新冠患者名单。『财新』报道指出，武汉三甲医院一位急诊科医生说，1月下旬至2月上旬20天左右的时间，因为核酸检验不足，他的医院同期有差不多同确诊死亡病例数量相当的疑似病例逝世。根据『财经』现场对医护人员的采访，如果没有确诊就去世，不会被计算为确诊死亡人数，另外一名定点医院科室主任表示，该医院门诊当时一天有近120名发热病人，其中大约80名肺部感染，但只有五人可能最终被收治。这个数字是相当可观的。

为了弄清武汉究竟有多少死亡人数，陈秋实律师，武汉市民方斌，中央电视台前主播李泽华冒着危险，深入医院，殡仪馆探查，结果他们一个个被抓了起来，当局至今不告诉外界他们的下落。这从另外一个侧面凸显了当时疫情极其严重、当局不愿向外界漏出任何真实情形、尤其是死人情况的一面。

新冠疫情在武汉出现，一开始就背着一个“原罪”，这个原罪不是疫情疾病本身，而是当局隐瞒疫情信息，即便从12月31日艾芬、李文亮等医生向朋友圈公布武汉发生了比萨斯还严重的传染病算起，政权一直在隐瞒，立即抓了李文亮等八名医生以传谣的罪名“训诫”。根据『财新』2月26日报道，早在去年12月底之前，已有至少9例不明肺炎武汉病例样本完成基因组测序，显示为“类SARS冠状病毒”，陆续上报卫健委和疾控中心。但湖北省卫健委及国家卫健委分别在1月1日和1月3日要求销毁已有样本，还下令不得擅自对外透露讯息。

对外，当局继续营造歌舞升平，忙着筹备“两会”，武汉1月18日还举行万家宴。从当局嘴中说出的疫情形势都是“可控可防”，“没有人传人”，谎言一直说道1月20号，1月23号深夜，武汉突然全城封锁，当得知新冠病毒武汉大蔓延的恐怖消息后，所有感觉不适的人冲向了医院，这就是前面所说的武汉医疗系统大崩溃的场面。

到底死了多少人

武汉清明节前12天开放亲属领取骨灰盒后，再一次掀起对中国当局公布的死亡数字的强烈质疑。

『改变中国』网站主编曹雅学根据武汉一家殡仪馆的一个通知和现有的公开数据推算出另外一个死亡数据。这个通知书是武汉第二大殡仪馆武昌殡仪馆发出的，通知说，”我们尽量每天发500(份骨灰)，争取在清明节前发完“。那么，从3月23日至4月4日清明节，总共12天时间，按每天发放500份骨灰盒计算，仅武昌殡仪馆就累计发放了6000份骨灰盒，那么，从1月23日封城到3月23日领取骨灰盒，60天该殡仪馆共火化了大约6000具遗体。武昌殡仪馆共有15座火化炉，平均下来每个火化炉火化400具遗体。按此推算，武汉市84座火化炉在60天总共火化了33600具遗体，再减去武汉市的正常死亡人数，曹雅学得出1月23日至3月23日武汉死于新冠病毒的人数大约22540人。12月1日至1月23日这段时间由于缺乏有效证据，只能大概估计，这样，曹雅学把武汉整个疫情期间，也就是从12月1日出现首个确诊病例到3月23日疫情得到控制，这一期间的死亡人数估算在22000至30000之间。再按照『财新网』报道的武汉新冠肺炎5%的死亡率推算，武汉的实际感染人数大约在40万至60万之间。

武汉开放殡仪馆领取骨灰盒几日，『财新』杂志的相关报道被大量引用，根据该杂志指出，3月25日-26日，大卡车一天向武汉七座殡仪馆的其中一座送去大约2500个骨灰盒。另外，流出的照片和视频显示从3月23日起，人们默默地排着长长的队伍等候领取骨灰盒。有些见证人说要等六小时才能取到，四月五号就是清明节，殡仪馆保证在清明节来到前把骨灰盒交到死者家属手中，3月26号，当局下令四月底以前禁止在墓地扫墓。

中国其他各省市是否也应做出订正

社交网络有自己的估算，武汉七座殡仪馆每个每天可发放500个骨灰盒，七个加起来可以发放3500个骨灰盒，到清明节前共有12天，总共可以发放42000个骨灰盒。一名武汉居民对自由亚洲表示，七座殡仪馆每天可火花2000具尸体，所以官方的数字不可信。众多的武汉居民相信，四万人死于疫情。

分析人士指出，无论如何，中国当局走出了第一步，至少比死不订正好得多，但是，这一步走得很勉强，舆论压力的结果，当局应该鼓起勇气，走到底，把真实的数字拿出来! 另外，武汉作了订正，中国其他各省市是否也应该做出各自的订正，对疫情数据重新核实呢？还有，能否把深入武汉调查疫情真相的公民记者陈秋实，方斌、李泽华等人释放出来，以示当局决心与隐瞒疫情的历史切割的决心？仍有待观察。

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