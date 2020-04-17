张经义任职上海东方卫视驻白宫记者台湾陆委会要开铡

凤凰卫视记者王又又提问美国总统特朗普资料图片

在东方卫视担任驻白宫记者的台湾人张经义，日前在特朗普总统问他「来自哪里」时，回答来自「台湾」，在网络上引发热烈讨论。但台湾陆委会副主委邱垂正16日表示，张经义任职的媒体是大陆党务及政务直属事业单位，违反两岸人民关系条例第32条，将会同主管机关调查处罚。

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邱垂正在记者会上指出，张经义具有台湾地区人民身分，他担任上海「东方卫视」驻白宫记者，兼「上海广播电视台」北美新闻中心主编，而两岸条例第32条第2项规定，国人不得担任中国大陆党政军或团体相关职务，违反者可罚款新台币10万至50万元。

对于陆委会指控张经义违法，台湾律师叶庆元指出，两岸人民关系条例禁止的是，不得在大陆党政军任职，并没有明文规定到「党营事业单位」，陆委会片面违法扩张解释，未来张经义如果走行政救济途径，陆委会的处分恐怕会被撤销。

不过邱垂正指出，中共党媒官媒都姓党，国人都不得在大陆官方媒体任职，这是确定的。

熟悉卫视运作的大陆高层人士指出，张经义从来不是东方卫视或上海广播电视台「编制内」人员，不是中共党政军体制内。大陆的卫视早已市场化，要自负盈亏，除了少数主管是广播电视局下面的「编制内」，其他包含记者、编辑、导播，都是「约聘制」，一约三年，这样的合同员工，和中共的党政军有什么关系？

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