张经义任职上海东方卫视驻白宫记者台湾陆委会要开铡
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在东方卫视担任驻白宫记者的台湾人张经义，日前在特朗普总统问他「来自哪里」时，回答来自「台湾」，在网络上引发热烈讨论。但台湾陆委会副主委邱垂正16日表示，张经义任职的媒体是大陆党务及政务直属事业单位，违反两岸人民关系条例第32条，将会同主管机关调查处罚。
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邱垂正在记者会上指出，张经义具有台湾地区人民身分，他担任上海「东方卫视」驻白宫记者，兼「上海广播电视台」北美新闻中心主编，而两岸条例第32条第2项规定，国人不得担任中国大陆党政军或团体相关职务，违反者可罚款新台币10万至50万元。
对于陆委会指控张经义违法，台湾律师叶庆元指出，两岸人民关系条例禁止的是，不得在大陆党政军任职，并没有明文规定到「党营事业单位」，陆委会片面违法扩张解释，未来张经义如果走行政救济途径，陆委会的处分恐怕会被撤销。
不过邱垂正指出，中共党媒官媒都姓党，国人都不得在大陆官方媒体任职，这是确定的。
但陆委会宣布开铡后，到底要由哪个主管机关调查处理并开罚，一时间理不清楚。从内政部推到国家通讯传播委员会(NCC)。陆委会最后宣称，将会同NCC与文化部责成主管机关进行查处，但NCC和文化部仍低调回应，还没有表示要接手调查。
事件在台湾引发轩然大波，海峡两岸青年交流协会执行长郑博宇认为，之前政府对在厦门担任小区主任助理的台湾人罚款就有争议，如今涉及在大陆党政军系统下属的事业单位任职的台湾人都要罚，像是故意在找碴。
中国文化大学国家发展与中国大陆研究所教授庞建国指出，大陆没有一个单位是没有党组织主管的，现今许多台湾人都希望能到大陆发展，陆委会这样做导致人人自危，逼迫这些前往大陆发展的台湾人一去不回，对两岸关系与台湾本身都没有好处，台湾是在释出不友善的讯号。
熟悉卫视运作的大陆高层人士指出，张经义从来不是东方卫视或上海广播电视台「编制内」人员，不是中共党政军体制内。大陆的卫视早已市场化，要自负盈亏，除了少数主管是广播电视局下面的「编制内」，其他包含记者、编辑、导播，都是「约聘制」，一约三年，这样的合同员工，和中共的党政军有什么关系？
台湾出生的张经义，26岁赴美，原本是电视新闻领域的门外汉，因缘际会进入白宫采访，31岁成为第一位获得白宫和白宫记者协会认证的华人白宫记者，也是白宫记者团唯一中文媒体成员。
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