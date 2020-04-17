法国航母戴高乐号近一半船员感染新冠病毒

法国的新冠毒疫情周五新增761例死亡, 但入院及重症病例持续下降，特别是重症监护病患人数已是连续第9天下跌。法国航母戴高乐号确诊感染新冠病毒的船员增至1081人，占船员总人数的一半。

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法国卫生总署署长萨洛蒙周五通报，法国累计新冠病毒死亡1万8681例，而单日死亡病例与周四基本持平，为761例。重症病患目前是6027人，比前一天减少221人，这是连续第9天下跌；入院人数也在持续减少，总共3万1190人入院治疗，周五减少115人，这是连续第三天下降。

周五，确诊累计10万9252例，周四是10万8847例。 另外, 法国航母戴高乐号确诊感染新冠病毒的船员增至1081人，几乎占舰上总人数2300人的一半。法国海军正调查航空母舰戴高乐号超过1000名船员如何感染到新冠病毒。戴高乐号本月12日已返回土伦基地。

目前仍有一人在重症监护室治疗，20人留医。舰母群组共有2300名船员接受病毒检测。

戴高乐号在近3个月曾去过北海参加北约伙伴国的海上外交，并曾在地中海东部的塞浦路斯停泊，期间有记者曾登上戴高乐号。

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