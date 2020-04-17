港府违诺削区议会拨款　区议员斥为打压民主派兼报复

泛民主派主导的新一届地区议会，被不时受批评的港府减少拨款，削减数额由0.015%到5.6%，平均削减金额达66万港元(下同，折合约7.8万欧元)。多名资深区议员指出，削减拨款是前所未有的，亦违反政策局的承诺，认为是港府打压区议会之举，亦有人认为是报复区议会批评港府政策和警队表现。港府则解释，为预留款项防疫抗疫，须调整拨给区议会的「小区参与计划」拨款。

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在区议会被建制派主导的年代，港府自2008年起，藉每年增加「小区参与计划」和「地区小型工程」拨款来加强区议会职能，而区议会亦不时公开表态支持港府有争议的全港性政策，但新一届由民主派主导的区议会，已多次批评警队表现，亦不愿配合港府大办庆回归活动，最新事例是油尖旺区议会昨(16日)午在警方代表和民政专员不满而退席的情况下，通过「重组警队，停止滥暴」议案。

与此同时，有区议会传出本年度的「小区参与计划」拨款被削减的消息，查问下，发现在全港十八区中，至少有11个区议会的相关拨款额被削，削减款额由155万元至不足4000元不等，幅度较上年拨款减少5.6%至0.015%不等。以已知削减情况计算，平均削减金额达66万元，平均减幅是2.74%。

东区区议会副主席赵家贤指出，财政司长陈茂波和民政事务局局长刘江华年初与18区区议会的正副主席会面时承诺，不会削减区议会拨款，民政事务总署现时的做法是违反承诺，令人难以理解。

被削幅度和金额最多的葵青区议会，其主席单仲偕表示，相关拨款过往是每年递增，顶多亦只是冻结，从未削减，估计港府对由泛民主导的区议会，打压方法由政治扩及财务，实行全方位打击区议会运作。削减金额最少的西贡区议会，其主席钟锦麟亦对当局的做法感到疑惑，因为今届区议会对防疫支出亦毫不吝啬。深水埗区议会主席杨彧亦指出，在过去四个多月，区逸会已拨款逾百万元购买防疫物资给街坊应急，质疑当局以防疫为由削减拨款的说法，认为这是港府的政治打压，以及要矮化区议会，他指出，民政署削减的拨款只涉及约一千万，与一千多亿的抗疫基金相比，是微不足道。他促请港府承诺，不要再扣减拨款，日后调整前亦应与各区预先沟通。

大埔区议会主席关永业亦认为港府削减拨款有政治考虑，他估计，民主派早前表明不会批出拨款举行庆回归和庆国庆等政治活动，怀疑港府抽起区议会部分拨款来举办这些政治性活动。

民政事务总署回复传媒查询时表示，小区参与计划拨款用作区逸会建议举办的小区建设、地区康体和文艺活动，但因小区岀现突发情况，包括新型冠状病毒疫情，港府需要预留更多资源应对，因此调整络予区议会「小区参与计划」的拨款。

受到反修例运动刺激，泛民主派在去年11月的区议会选举中大胜，在18个区议会中主导了17个，在过去四个多月的会议上，不时批评警队和港府，负责向区议会提供秘书服务的民政处，曾以疫情为由，拒绝提供场地和工作人员给区议会开会。

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