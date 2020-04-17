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香港/政治/经济

港府违诺削区议会拨款　区议员斥为打压民主派兼报复

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2016年1月30日，香港立法会财务委员会通过了备受争议的香港与珠江三角洲桥梁的融资计划
2016年1月30日，香港立法会财务委员会通过了备受争议的香港与珠江三角洲桥梁的融资计划 RFI-Chine-Hongkong
作者： 香港特约记者 麦燕庭

泛民主派主导的新一届地区议会，被不时受批评的港府减少拨款，削减数额由0.015%到5.6%，平均削减金额达66万港元(下同，折合约7.8万欧元)。多名资深区议员指出，削减拨款是前所未有的，亦违反政策局的承诺，认为是港府打压区议会之举，亦有人认为是报复区议会批评港府政策和警队表现。港府则解释，为预留款项防疫抗疫，须调整拨给区议会的「小区参与计划」拨款。

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在区议会被建制派主导的年代，港府自2008年起，藉每年增加「小区参与计划」和「地区小型工程」拨款来加强区议会职能，而区议会亦不时公开表态支持港府有争议的全港性政策，但新一届由民主派主导的区议会，已多次批评警队表现，亦不愿配合港府大办庆回归活动，最新事例是油尖旺区议会昨(16日)午在警方代表和民政专员不满而退席的情况下，通过「重组警队，停止滥暴」议案。

与此同时，有区议会传出本年度的「小区参与计划」拨款被削减的消息，查问下，发现在全港十八区中，至少有11个区议会的相关拨款额被削，削减款额由155万元至不足4000元不等，幅度较上年拨款减少5.6%至0.015%不等。以已知削减情况计算，平均削减金额达66万元，平均减幅是2.74%。

东区区议会副主席赵家贤指出，财政司长陈茂波和民政事务局局长刘江华年初与18区区议会的正副主席会面时承诺，不会削减区议会拨款，民政事务总署现时的做法是违反承诺，令人难以理解。

被削幅度和金额最多的葵青区议会，其主席单仲偕表示，相关拨款过往是每年递增，顶多亦只是冻结，从未削减，估计港府对由泛民主导的区议会，打压方法由政治扩及财务，实行全方位打击区议会运作。削减金额最少的西贡区议会，其主席钟锦麟亦对当局的做法感到疑惑，因为今届区议会对防疫支出亦毫不吝啬。深水埗区议会主席杨彧亦指出，在过去四个多月，区逸会已拨款逾百万元购买防疫物资给街坊应急，质疑当局以防疫为由削减拨款的说法，认为这是港府的政治打压，以及要矮化区议会，他指出，民政署削减的拨款只涉及约一千万，与一千多亿的抗疫基金相比，是微不足道。他促请港府承诺，不要再扣减拨款，日后调整前亦应与各区预先沟通。

大埔区议会主席关永业亦认为港府削减拨款有政治考虑，他估计，民主派早前表明不会批出拨款举行庆回归和庆国庆等政治活动，怀疑港府抽起区议会部分拨款来举办这些政治性活动。

民政事务总署回复传媒查询时表示，小区参与计划拨款用作区逸会建议举办的小区建设、地区康体和文艺活动，但因小区岀现突发情况，包括新型冠状病毒疫情，港府需要预留更多资源应对，因此调整络予区议会「小区参与计划」的拨款。

受到反修例运动刺激，泛民主派在去年11月的区议会选举中大胜，在18个区议会中主导了17个，在过去四个多月的会议上，不时批评警队和港府，负责向区议会提供秘书服务的民政处，曾以疫情为由，拒绝提供场地和工作人员给区议会开会。

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