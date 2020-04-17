爱丽舍宫：目前无任何事实可证明新冠病毒源自武汉病毒研究所

中国科学院武汉P4病毒研究所被怀疑泄漏新冠病毒之际，来自法国总统府爱丽舍宫的消息来源称：直至此刻，法国不掌握任何事实，可以证明武汉病毒研究所P4研究室的工作与新冠病毒源头之间有联系。详情请听安德烈介绍：

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法新社引自爱丽舍宫的消息来源称，截至目前，没有任何依据可以证明之前美国媒体流传的新冠病毒源头与中国武汉P4研究室之间的关系。

武汉P4研究室及所属的中国科学院武汉病毒研究所是法中2004年一项合作协议的成果。在SARS爆发于中国一年之后，北京希望在全球病毒领域研究领先的法国协助下，建造一座预防传染病的顶级病毒研究所。1999年，法国就在里昂设立了全欧洲规模最大的病毒研究中心。

根据华盛顿邮报与福克斯新闻周三与周四的报道，这座武汉P4研究室可能与新冠疫情全球大流行有重大关系，新冠疫情最早爆发在这座实验室所在的武汉市，目前已蔓延全球，造成至少14万人死亡。

中国外交部发言人周四称，根据世卫组织表述，新冠病毒人为制造没有任何科学依据。

但是，在美国媒体报道武汉病毒研究所可能泄漏病毒导致瘟疫爆发之后，美国总统特朗普和美国国务卿蓬佩奥均表示将要对此“彻查”，颇有争议的武汉病毒研究所再次陷入风暴。

华盛顿邮报14日报道称，美国大使两年前就研究冠状病毒的武汉P4研究室的安全问题向华盛顿当局发出警讯。福克斯新闻则根据“多个消息来源”报称，目前蔓延全球，12月底爆发自中国武汉的新冠病毒源自武汉病毒研究所P4研究室，

武汉病毒研究所与发现一批“不明肺炎患者”的华南海鲜市场只有短短几公里，武汉疫情爆发后，是否该所泄漏病毒引发疫情一直受到强烈质疑。

一般认为，新冠病毒的原始宿主是蝙蝠，而武汉病毒研究所P4研究室石正丽团队对蝙蝠冠状病毒研究早已为世人所知，一直以来，就存在着武汉出现的病毒是否与这一研究所的蝙蝠冠状病毒泄露有关。

甚至法国病毒学家，因研究艾滋病毒获得2008年诺贝尔医学奖的吕克·蒙塔尼耶教授（Pr Luc Montagnier）4月16日在医学网pourquoidordeur.fr接受采访时称，目前全球大流行的冠状病毒来自武汉一个实验室。此番言论引发广泛关注和争论。他直指这个“病毒被认为操纵了”。

不过，他的法国同行，当初与其一同参与了艾滋病毒的基因的编译工作的巴黎巴士德学院的Simon Wain Hobson 教授，认为蒙塔尼耶教授的说法毫无根据。但这位专家也批评石正丽团队有关冠状病毒的研究“完全是疯狂的研究，让人类冒着不必要的风险”。

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