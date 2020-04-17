特朗普：新冠病毒中国实际死亡人数比官方数字“高得多”

美国总统特朗普周五表示，新冠病毒在疫情爆发源头中国造成的死亡人数远比中国当局提供的官方死亡数据“高得多”。法新社称，包括特朗普在内的一些西方国家领导人纷纷对中国抗疫提出质疑，而世卫则表示，中国修定新冠病毒死亡人数是“不漏掉所有没有确诊死亡病例的一种努力”。

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法新社报道，特朗普周五在推特上发文说，中国刚刚宣称，将（新冠病毒）这个“隐形杀手”造成的死亡人数增加了一倍，但（实际数字）要高得多，远远高于美国的死亡数字。美国新冠病毒疫情累计死亡达3万3000例。

法新社说，2019年爆发新冠病毒疫情的中国武汉市周五公布订正确诊死亡病例，从原先的2,579人上修为3,869人，确诊死亡病例修正新增1,290人，使全国累计死亡人数达到4,632人。当局并且承认医疗机构有“迟报、漏报、误报”病例的事实。

武汉市当局在一份新闻稿中解释说，在疫情最严重的时候，有些病人因为无法到医院就医而在家中死亡。因此，这些死亡数字没有纳入在官方统计中，该统计仅考虑到在医院死亡的人数。

不过，包括特朗普在内的一些西方国家领导人纷纷对中国抗疫举措提出质疑，美国指责中国政府隐瞒了疫情的严重性。特朗普更是表示：“正在对此进行非常彻底的调查”。

法国总统马克龙周四也对质疑中国在病毒来源方面缺乏透明度。马克龙说“很明显发生了一些我们并不知道的事情。”

有分析称，尽管中国官方解释修正新冠病毒死亡人数是“医院超负荷运转，医务人员忙于救治”等，但由于调整数字正好约50%，加上长期以来外界对中国数字正确性的质疑，这项上修并未获得舆论肯定，反而带来更多怀疑。

而世界卫生组织周五表示，中国修定新冠病毒死亡人数是“不漏掉所有没有确诊死亡病例的一种努力”。世卫组织大流行病专家玛丽亚·范·科霍夫在新闻发布会上说，希望所有国家都能对新冠病毒造成的实际死亡人数进行审核。

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