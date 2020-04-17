疫情削弱消费料1/4零售店铺年内结业逾万人失业

武汉肺炎疫情冲击市民消费意欲，香港零售管理协会根据调查推算，年底前可能有1.52万间店铺会因为无力经营而结业，相当于全港零售店铺的四分之一；调查又发现，受访公司在2至4月已裁减2%员工，若情况没有改善，协会推算，到5月时，香港会有超过一万名零售业员工失业。协会呼吁业主减租以免店铺关门，但有经济学者认为，港府推动市民消费更能解决问题。

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香港零售管理协会于上月31日至本月9日访问152家会员公司，涉及三千多间店铺和近六万名员工，覆盖全港零售业23%员工。调查结果显示，有九成六受访公司表示，疫情期间生意有亏损，三分二更表示，亏损严重。另外，2至4月结业的店铺占受访公司总数的3.2%，预计到5月时，累计结业店铺比例会增至5.2%，即有5200间店铺在2到5月时倒闭。协会以受访公司表示将无能力继续经营比例和全港零售店铺数量推算，5月至年底会有1.52万间店铺结业。

员工方面，有三分之二的受访公司表示，自2月起已要求员工放取无薪假期，预计到5月时，会有六成四公司要求员工放取无薪假。调查亦发现，受访公司在过去两个月已裁减2%员工，若情况持续，协会估计，到5月时会有合共一万多名零售业员工失业。

协会主席谢邱安仪在记者会上表示，调查未包括港府第二轮抗疫措施的影响，预料相关的保就业措施可减慢零售业失业率上升速度，但若果营商环境持续转差，业主又不愿减租或延长减租期，失业率或会在抗疫措施津贴完结时，失业率会急升。她促请业主减租七成半及维期半年，与小店共渡时艰。

不过，冠域商业及经济研究中心主任关焯照认为，港府推出保就业计划有望令失业率升势减慢，但访港旅客短期内不会回复原来水平，依赖相关消费的店铺始终会缩减生意规模。他又说，除补贴外，港府更应设法增加市民对经济的信心，在不影响疫情下恢复经济活动，令零售业在本地消费上升下受惠。

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